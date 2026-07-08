Le live action de "Vaiana" a un gros problème, c'est le même pour tous les live actions Disney

Si elle n'est pas exempt de qualités, la nouvelle version de "Vaiana", au cinéma ce mercredi 8 juillet, possède aussi le même gros défaut que les autres live actions. Notre avis.

Dix ans seulement après la sortie du film d'animation qui a séduit toute une génération de spectateurs, Vaiana voit son intrigue réadaptée en prises de vue réelles. Tout comme Lilo et Stitch, Le Roi Lion ou La Petite Sirène, le dessin animé originel devient, le 8 juillet 2026, un film en "live action", c'est-à-dire avec de vrais acteurs, de vrais décors et souvent pas mal d'effets spéciaux pour compenser les libertés permises par l'animation.

L'histoire est très fidèle à celle du dessin animé : la jeune Vaiana reçoit un appel de l'océan pour sauver son île, frappée par plusieurs désastres. Elle va devoir s'allier au demi-dieu métamorphe Maui pour rendre le cœur volé de la déesse Te Fiti. Rien de nouveau donc, mais les fans ne crieront pas au scandale comme ça avait été le cas pour Lilo et Stitch. La filiation est assumée jusque dans le casting, puisque Dwayne Johnson incarne Maui, rôle qu'il doublait déjà dans le dessin animé. L'actrice australienne de 19 ans Catherine Laga'aia trouve ici son premier rôle sous les traits de Vaiana.

Notre avis sur Vaiana

Ce remake de Vaiana possède des qualités : Dwayne Johnson apporte une vraie fraicheur au récit et un dynamisme bienvenue, tandis que le choix du live action est approprié pour toutes les scènes qui se déroulent sur l'île de Motunui. Le premier numéro chanté est particulièrement réussi et transporte le spectateur en Polynésie, avec un vrai souci du détail. Les numéros chantés sont très réussis dans l'ensemble, et on sent la maîtrise de Thomas Kail pour ce genre, réalisateur qui s'est illustré dans la captation de comédies musicales de Broadway (Hamilton).

En revanche, ce nouveau Vaiana possède le gros défaut de tous les autres live action : le visuel et la saturation d'effets spéciaux. L'excès d'effets numériques qui donnent une impression très artificielle, des ajouts de scénarios superficiels qui rallongent inutilement le récit. C'est du point de vue visuel que le film fait grimacer : la mise en scène reste peu inspirée à cause de fonds verts visibles, de lumières artificielles à outrance qui gâche l'image, et surtout de beaucoup trop d'effets spéciaux pas toujours réussis.

Plus globalement, et c'est le défaut de la plupart des adaptations en prises de vue réelles, cette nouvelle version de Vaiana n'arrive jamais à justifier son existence. Normalement, l'intérêt d'un tel remake est de transposer une histoire animée dans un monde réaliste. Interrogé au cours d'une table ronde virtuelle, le réalisateur Thomas Kail semble pourtant conscient des enjeux de l'adaptation en live action : "Il faut faire confiance à ces personnages, faire confiance à cette histoire, faire confiance à cette musique, tout en n'ayant pas peur de prendre certaines libertés, d'essayer de nouvelles choses, d'ajouter de nouvelles scènes, ou de se rendre compte qu'une scène qui fonctionnait en animation n'est peut-être plus nécessaire, ou que la manière dont un moment était joué ou interprété prend un sens différent."

Force est de constater pourtant que le parti-pris artistique n'est visiblement qu'un prétexte : les animaux sont des copies conformes de ceux du dessin animé (sans chercher le photoréalisme du Roi Lion par exemple), les effets spéciaux viennent gâcher les quelques décors naturels et rendent l'ensemble assez moche. Jamais il n'ose s'affranchir véritablement du dessin animé

A ce titre, la scène de la chanson "Pour les hommes", lorsque Vaiana rencontre Maui, nous a surpris. Le demi-dieu use de ses pouvoirs pour enchanter (et duper) la jeune fille, et pour ce faire, la scène est presque ironiquement ponctuée d'éléments animés De quoi surprendre pour l'adaptation en prises de vues réelles d'un dessin animé. "Nous voulions qu'à mesure que Vaiana se laisse hypnotiser par Maui, le monde autour d'elle reflète le fait qu'elle est emportée dans quelque chose de plus fantaisiste, presque féerique", nous explique le réalisateur. "Au fil de la chanson, alors qu'elle se laisse prendre par son baratin, nous avons introduit cette animation, afin que le spectateur découvre un univers amplifié, très différent de celui dans lequel la chanson avait commencé trois minutes plus tôt."

Quant à savoir les raisons pour lesquelles les animaux sont stylisés comme dans le dessin animé et n'ont pas l'apparence d'un véritable coq ou d'un vrai cochon, Thomas Kail se défend en citant Babe, le cochon devenu berger : "Pua doit être expressif, c'est un personnage loyal, assez intelligent, et Hei Hei n'a jamais eu une pensée qui a traversé son esprit, c'est un personnage comique. Pour que ces personnages fonctionnent, il faut qu'on puisse avoir du contrôle, donc on a choisi la praticité et de faire les hoses ainsi."

Résultat : ce Vaiana devient donc un copier-coller du dessin animé et ne s'approprie pas véritablement les avantages et contraintes de la prise de vue réelle.

L'avis de la rédaction Points forts Dwayne Johnson

Les scènes de village et la reconstitution polynésienne

Les numéros chantés sont convaincants Points faibles Le visuel n'est pas à la hauteur (la lumière est un gros point faible)

Trop d'effets spéciaux

Des longueurs et des problèmes de rythme

Les fans ne seront en tout cas pas dépaysés. Ceux qui cherchent davantage d'immersion ou une magie visuelle seront, eux, peut-être déçus. Le film est sorti au cinéma ce mercredi 8 juillet 2026.