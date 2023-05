"Une pépite", "masterclass" : cette série espagnole captivante cartonne sur Netflix

Une nouvelle série espagnole fait un carton sur Netflix en France. Découvrez les avis de la plateforme de streaming.

"Encore un chef d'oeuvre", "C'est du lourd", "une masterclass" ... Les internautes ne manquent pas d'éloges sur l'un des nouveaux programmes disponibles sur Netflix. Sortie le 19 mai, cette série espagnole s'est hissée dans le top 10 des séries non-anglophones les plus visionnées à travers le monde sur Netflix. Et même si la saison se termine sur un cliffangher, laissant les spectateurs dans le suspense, les abonnés sont conquis : "c'est vraiment une pépite" peut-on lire sur Twitter, quand d'autres encouragent les internautes à visionner ce nouveau programme.

En moins d'une semaine, la première saison de El Silencio a engrangé 35,1 millions de vues et atteint la seconde place des séries internationales les plus regardées à travers le monde. En France, elle s'est hissée dans le top 5, programmes anglophones et non-anglophones confondus.

El Silencio regorge de mystères. Les spectateurs y suivent l'histoire de Sergio, accusé d'avoir assassiné ses parents lorsqu'il était mineur et qui a écopé de six ans de prison. Durant tout ce temps, il n'a pas prononcé un mot. A sa sortie d'incarcération, il est suivi par une psychiatre, qui doit décider s'il représente un véritable danger pour la société. Les six premiers épisodes de la première saison sont déjà visibles sur Netflix.