"J'ai versé toutes les larmes de mon corps", "J'ai jamais vécu une déception aussi grande" : la fin de cette série divise les internautes

Les abonnés de Netflix ont pu découvrir le final de cette série très populaire sur la plateforme de streaming. Mais tous n'ont pas été convaincus par les derniers épisodes.

Il est toujours très difficile de terminer une série télévisée populaire de manière à satisfaire tous ses fans. Et ce n'est pas Netflix qui vous dira le contraire, encore plus lorsque la série en question repose sur un mystère à résoudre qui tient les spectateurs en haleine depuis des années ! Le 2 juin 2023, la plateforme de streaming a mis en ligne les derniers épisodes de Manifest, concluant définitivement la saison 4, mais aussi la saga toute entière. Et entre les fans satisfaits et les déçus, autant dire que ces ultimes épisodes font jaser.

Sur Twitter, les abonnés de Netflix s'en donnent à cœur joie pour donner leur avis sur le final de Manifest. Attention, spoilers : à la fin de la série, les passagers du vol 828 arrivent à remonter le temps et à retourner en 2013, avant le drame. Et il valait mieux puisque le monde se trouvait au bord de l'apocalypse, avec l'apparition de volcans prêts à entrer en éruption un peu partout sur la planète. Au moment où tout semble perdu, les héros parviennent par magie à remonter dans l'appareil et vont y affronter leurs démons aussi bien que la mort elle-même. Comprenant que la prophétie du journal d'Al-Zuras demandait d'expier ses fautes et d'alléger leur coeur, il vont finalement mettre fin au scénario catastrophe.

Aucun utilisateur n'est resté indifférent

"J'ai jamais vécu une déception aussi grande c'est pire que la fin de SNK", écrit un utilisateur du réseau social de l'oiseau bleu, quand une autre dit être "trop fâchée et énervée de la fin de Manifest, quelle perte de temps et d'énergie". La plupart regrettent amèrement que ces derniers épisodes ne donnent aucune explication sur la disparition du vol 828 lors de ce final : "La série aura été inutile pour moi", s'énerve un Twittos.

A l'inverse, d'autres se sont laissé séduire par ce final. "La fin est très belle et logique quelque part. C'est une magnifique série", peut-on lire sur Twitter. "J'ai versé toutes les larmes de mon corps devant la dernière scène avec Zeke", écrit l'un d'entre eux, en référence à ses retrouvailles avec Michaela, quand beaucoup d'autres déplorent l'absence de conclusion entre Ben et Saanvi.

Reste une chose qui a unanimement ravi les abonnés : la mort d'Angelina, personnage détesté de tous les fans. Ce qui est certain, c'est que la fin de Manifest n'a laissé aucun utilisateur de Netflix indifférent !