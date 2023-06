"Aussi chamallow qu'ultra-violente" : il faut absolument voir cette série coréenne de Netflix

Avec d'excellentes critiques et une entrée dans le top 10 des programmes les plus visionnés, cette nouvelle série coréenne de Netflix fait sensation auprès des abonnés.

Les programmes coréens ont définitivement trouvé leur public en France. Quand au cinéma, on ovationne Parasite ou Le dernier train pour Busan, les succès récents de Squid Game ou All of us are dead montrent que les séries ne sont pas en reste. Netflix ne s'y est pas trompé et met régulièrement en ligne des productions et réalisations coréennes dans son catalogue, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

La traque dans le sang, nouvelle création de Kim Joo-hwan (The divine fury), est la dernière nouveauté coréenne de Netflix. Mise en ligne le 9 juin 2023, cette série suit deux jeunes boxeurs qui s'associent à un bienveillant prêter pour affronter un usurier qui s'en prend aux personnes en difficulté financière. Et autant dire qu'elle a déjà trouvé son public, puisqu'en une semaine seulement, elle a grimpé en deuxième position du top des séries non-anglophones les plus regardées sur la plateforme de streaming à travers le monde, avec 27,9 millions d'heures de visionnage.

En plus de ce succès populaire, La traque dans le sang est un véritable succès critique. Cinemateaser, magazine spécialisé dans l'actualité cinéphile et sériephile mais également dans les productions coréennes, a salué une production "incroyable", "aussi chamallow qu'ultra-ultra-violente. Personnages de génie, colère sociale et ère du Covid exploitée avec malice. Vous verrez difficilement mieux."

"Cette série est très très bonne"

Et autant dire que les internautes sont du même avis. Sur Twitter, les éloges sur La traque dans le sang ne manquent pas : "C'est ouf, suspense et tension jusqu'au bout, franchement 10/10", écrit un utilisateur du réseau social à l'oiseau bleu, tandis qu'un autre assure être "à fond dès le premier épisode. J'arrive pas à m'arrêter, j'enchaîne les épisodes". Parmi les autres avis lisibles sur Twitter, on peut lire : "Elle envoie du lourd cette série elle est très très bonne". "J'ai dévoré les 8 épisodes tellement c'était prenant !", a également salué un Twittos. Les huit épisodes de La traque dans le sang sont actuellement disponibles sur Netflix.