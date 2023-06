Les fans du film Barbie pourront bientôt dormir dans la maison de rêve de Ken

A l'occasion de la sortie du film Barbie, Airbnb propose de réserver une nuit dans la maison de Barbie... Et c'est gratuit ! On vous explique tout sur la réservation.

Dormir dans la maison de Barbie est un rêve qui va bientôt devenir réalité pour tous les (grands) enfants qui ont joué avec les poupées Mattel. Airbnb a dévoilé qu'il serait bientôt possible de dormir chez Ken dans une maison grandeur nature aux couleurs du film qui doit sortir au cinéma le 19 juillet prochain. Rose bonbon et avec de nombreux clins d'oeils à l'univers du jouet, il sera possible de découvrir le dressing de Ken, se rendre à la plage ou à la piscine, profiter de la piste de danse disco ou rapporter des souvenirs, comme l'iconique paire de rollers et des planches de surf.

Pour l'heure, il n'est pas possible de réserver. C'est à partir du lundi 17 juillet à 19h (heure française) qu'il sera possible de réserver une nuit pour deux dans la maison Barbie. Malheureusement pour les fans français, l'hébergement se trouve à Malibu. Si le trajet jusqu'à la ville proche de Los Angeles n'est pas pris en charge, la location est gratuite pour les 21 et 22 juillet 2023. Vous souhaitez réserver une nuit dans la Maison de Barbie ? C'est ici que la réservation se fait.

Le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig (Les filles du Docteur March, Lady Bird), sort au cinéma en France le mercredi 19 juillet. Au casting, Margot Robbie incarne la fameuse poupée et Ryan Gosling est Ken. Dans ce film, nos deux protagonistes se trouvent projetés dans le monde réel, alors que Barbie est en pleine crise de confiance.