Gratuit pour encore quelques jours, ce film d'aventure par le réalisateur d'Amélie Poulain est à voir très vite

Il ne vous reste que quelques jours pour voir, gratuitement et en streaming, ce touchant film familial réalisé par Jean-Pierre Jeunet.

Les plateformes de streaming regorgent de programmes à voir le soir ou en journée... et certains films ou séries sont totalement gratuits. Nous vous proposons aujourd'hui de (re)découvrir un film d'aventure touchant disponible encore quelques jours en ligne... et sans débourser un sou !

L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet est l'adaptation du roman du même nom, publié par Reif Larsen aux Etats-Unis en 2009. Elle est sortie au cinéma en 2013. Ce long-métrage est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, cinéaste à la patte reconnaissable entre mille qui a signé auparavant Delicatessen, La Cité des enfants perdus et surtout Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Un long dimanche de fiançailles.

Avec L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet, c'est un film familial que propose cette fois le réalisateur. Comme son titre l'indique, ce long-métrage suit le parcours d'un inventeur génial de 10 ans, qui quitte un beau jour sa ville natale perdue dans le Montana pour rejoindre Washington D.C. afin de recevoir un prix scientifique. S'en suit un incroyable périple plein de poésie pour le jeune garçon, et les spectateurs.

Contrairement aux films cités plus hauts, L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet possède un casting totalement international. On retrouve dans la distribution l'actrice britannique Helena Bonham Carter (Harry Potter, Fight Club...), l'actrice australienne Judy Davis (To Rome with Love), l'acteur canadien Callum Keith Rennie (Battlestar Galactica, Californication), mais aussi le comédien français Dominique Pinon, habitué de l'oeuvre de Jeunet. T.S. Spivet est incarné par Kyle Catlett, aujourd'hui âgé de 21 ans et qui a pu être aperçu dans la série The Following.

Lors de sa sortie au cinéma, en 2013, le long-métrage avait globalement séduit la critique. Le film obtient ainsi la note presse de 3,2/5. Parmi les conquis, citons Le Parisien qui saluait "une belle histoire" ou Le Point qui trouvait le long-métrage "jamais mièvre". Pour TF1, il s'agit d'un "film plein de charme, à la fois amusant, passionnant et émouvant". Quelques médias lui ont toutefois reproché son "traitement bancal" (Cinemateaser) "sans enjeu véritable" (Le Monde).

L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet est actuellement disponible gratuitement en streaming sur la plateforme Arte.TV. Mais ne tardez pas pour le visionner : il quitte le site de visionnage le 23 janvier prochain. Il vous reste donc quelques jours pour le découvrir sans frais et en streaming.