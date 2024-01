Ce thriller nerveux et angoissant est disponible en streaming, c'est un chef d'oeuvre qu'il faut absolument avoir vu

Si vous êtes fan des thrillers angoissants mais brillamment écrits et interprétés à la True Detective, ce film est un incontournable du genre qui est à (re)voir en streaming.

Il y a énormément de films incontournables dans l'histoire du septième art, mais peu marquent les esprits au point de devenir des classiques indémodables, même trente ans après leur sortie. Si vous êtes un adepte d'enquêtes policières et de thrillers angoissants mais percutants, voici un chef d'oeuvre particulièrement dérangeant et nerveux qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et il est possible de le voir rapidement puisqu'il est actuellement disponible en streaming en France.

Sorti en 1991, Le silence des agneaux est toujours un film culte qui a traumatisé des générations de spectateurs. Ce thriller poisseux et terrifiant met en scène un serial killer qui sème la terreur en kidnappant et assassinant des jeunes femmes du MidWest américain. Une jeune agent du FBI, Clarice Starling, est chargée de l'enquête. Pour ce faire, elle interroge le psychopathe Hannibal Lecter, un ancien psychiatre brillant et terrifiant, adepte du cannibalisme, qui est le seul à pouvoir lui fournir des informations pour l'aider dans son enquête. Il s'agit de l'adaptation du best-seller du même nom écrit par Thomas Harris publié en 1988.

Réalisé par Jonathan Demme, ce thriller n'a pas laissé indemne les spectateurs qui ont découvert ce film au cinéma. Le choc est tel qu'il remporte cinq Oscars en 1992 et devient l'un des rares films à faire un carton plein dans les catégories maîtresses (le Big Five) : celui du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur scénario adapté, du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice.

Le silence des agneaux rassemble de nombreux éléments qui en font non seulement un excellent film d'horreur, mais également l'un des plus grands thrillers de tous les temps : la traque d'un serial killer, une ambiance poisseuse et angoissante, des scènes macabres, des indices dérangeants qui jouent avec la mystique et la métaphore, mais également un jeu d'acteur au cordeau (Anthony Hopkins a traumatisé de nombreux spectateurs avec sa terrifiante prestation en Hannibal Lecter, alors que l'acteur n'apparaît dans le film que durant 16 minutes). De son côté, Jodie Foster prouve une nouvelle fois l'étendue de son talent dans le rôle d'une enquêtrice brillante mais tourmentée. Elle reprend d'ailleurs un rôle de ce calibre dans la nouvelle saison de True Detective actuellement diffusée sur HBO.

Si vous souhaitez vous faire peur ou vous plonger dans un grand classique du thriller américain, Le silence des agneaux est disponible en streaming. Il faut se rendre sur la plateforme Prime Video pour découvrir ce chef d'oeuvre angoissant.