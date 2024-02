Vous avez quelques jours pour voir gratuitement Game of Thrones ou The Last of Us, faites vite !

Amazon propose une offre limitée pour permettre à ses abonnés de découvrir gratuitement et pendant un mois certaines des séries les plus populaires du moment. Mais attention, il faut y souscrire rapidement.

Avec la multiplication des plateformes et des contenus, il n'est pas évident de suivre toutes les séries du moment à moindre frais. Et c'est particulièrement complexe pour tous ceux qui souhaitent suivre les programmes de la chaîne prestige américaine HBO : pour les visionner en streaming en France, il faut souscrire non seulement à un abonnement à Prime Video (6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an), mais en plus au Pass Warner (9,99 euros par mois). Deux abonnements donc pour un total de 16,98 euros chaque mois, en attendant la sortie prévue cette année de la plateforme dédiée, HBO Max.

Mais Amazon propose en ce moment une nouvelle offre pour permettre à ses abonnés de découvrir le meilleur de la télévision américaine à moindre coût. Si vous n'avez pas encore souscrit au Pass Warner, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours, en souscrivant avant le 17 février 2024 selon les informations de Phonandroid. Passée cette date, l'essai gratuit repassera à 7 jours, comme c'était auparavant le cas. Si vous êtes étudiant, c'est encore mieux, puisque la période de gratuité s'étend à 90 jours.

Les abonnés de Prime Video pourront donc découvrir pendant un mois les contenus du Pass Warner gratuitement, à condition de résilier le pass avant la fin de la période d'essai pour ne pas être débité (ou de le poursuivre si vous êtes convaincu). Cependant, cet essai n'est pas totalement gratuit pour ceux qui sont déjà abonnés à Prime Video, qui devront continuer à payer leur souscription habituelle (6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an) pour en profiter.

Le Pass Warner permet d'avoir accès à certaines des meilleures séries du moment. En proposant le contenu d'HBO, ce sont des mastodontes du petit écran qui sont accessibles, comme Game of Thrones et son spin-off House of the Dragon, The Last of Us, Succession, True Detective ou encore White Lotus. Des grands classiques de la télévision américaine, comme The Wire, The Leftovers ou Les Sopranos y sont également proposés. Cet essai gratuit est donc une véritable aubaine pour découvrir certains des meilleurs programmes de ces dernières années.