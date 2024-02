"C'était très long" : quand Kristen Stewart provoque un gros malaise aux César

Présente aux César en 2015, Kristen Stewart n'est pas passée inaperçue au cours de la soirée de remise de prix du cinéma français.

Chaque année, c'est la même rengaine : la cérémonie des César, qui récompense le meilleur du cinéma français de l'année, peut se révéler longue et fastidieuse pour les téléspectateurs. Mais également pour les gens présents dans le public ! Car ce n'est pas facile de rester concentré durant plus de quatre heures. Kristen Stewart en a fait l'expérience et a créé un malaise qui n'est pas passé inaperçu en 2015.

L'actrice américaine était nommée dans la catégorie César de la Meilleure actrice, pour son rôle dans Sils Maria. Elle a donc fait le déplacement pour assister à la soirée de remise de prix français. Mais lors de la soirée, plusieurs internautes se sont amusés aux dépends de l'actrice, qui avait visiblement l'air de s'ennuyer, le visage souvent fermé et les yeux dans le vide une large partie de la cérémonie.

Kristen Stewart a dû s'en expliquer par la suite en interview dans l'émission de Conan O'Brien, et a expliqué qu'un souci technique était la cause de ce malaise : "C'était très long, ça a dû durer 4 heures 30. Et il n'y a pas autant de pubs que chez nous, donc on n'a pas vraiment pu faire de pause pour discuter, aller aux toilettes et boire un verre […] J'avais une petite oreillette, mais seulement pendant trente minutes, après elle a arrêté de fonctionner. Je n'ai même pas compris quand ma catégorie est arrivée que c'était la mienne ! En gros, je m'étais endormie, mais avec les yeux ouverts."

Le reste de la soirée n'a pas été un long fleuve tranquille pour Kristen Stewart. Finalement, l'actrice américaine a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle, toujours pour le film Sils Maria. Lorsqu'elle monte sur scène pour récupérer la statuette et faire son discours, elle tremble tellement qu'elle demande à JoeyStarr, le remettant, de lui poser le prix sur le pupitre pour ne pas qu'elle le lâche. Cela n'a visiblement pas plu au rappeur et acteur, qui a posé violemment la récompense, faisant sursauter la comédienne.

JoeyStarr s'en est expliqué par la suite auprès de Technikart : "Je me retrouve là-bas à faire un boulot d'hôtesse. Moi, je n'ai jamais travaillé au Salon de la lingerie. Et la gonzesse, je viens pour lui remettre son truc et elle dit : 'Non pose-le sur la table, j'ai les mains moites'. Alors que j'ai ce truc dans les mains, j'ai une palette d'options qui s'affiche. Soit je le lâche, mais ça me tombe sur les pieds, soit je le repose sur la table. Ce que j'ai fait."

La 49e cérémonie des César dévoilera l'ensemble de son palmarès et ses personnalités lauréat ce vendredi 23 février 2024 à l'Olympia. La soirée est retransmise comme chaque année en direct et en clair sur Canal+, à partir de 20h50. Elle sera ensuite disponible en replay sur le site MyCanal.