Au programme TV : le meilleur film français de 2023 arrive enfin sur les écrans

Multi-récompensé, ce film français considéré comme le meilleur de l'année 2023 est enfin disponible en streaming avant d'être diffusé à la télévision.

Il est rare qu'un film français fasse autant l'événement. En 2023, ce long-métrage a remporté une récompense suprême, un joli succès au box-office, un accueil critique chaleureux, avant de remporter plusieurs titres outre-Atlantique, outre-Manche et en France. Disponible en streaming sur MyCanal depuis le 24 février, rendez-vous mardi 27 février 2024 pour voir Anatomie d'une chute à la télévision.

Sorti en 2023, Anatomie d'une chute réalisé un parcours sans faute depuis plusieurs mois. Lauréat d'une Palme d'or marquée par un discours politique qui a créé la polémique, le film a toutefois obtenu un succès phénoménale qui a élevé sa réalisatrice Justine Triet au rang des personnalités du moment. Ce vendredi 23 février, le long-métrage a remporté pas moins de 6 Césars, dont celui du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et de la Meilleure actrice.

Anatomie d'une chute est un drame judiciaire qui suit une femme accusée d'avoir assassiné son mari. Des débuts de l'enquête au procès jusqu'à son jugement, ce long-métrage savamment écrit questionne le spectateurs sur des notions fondamentales, comme la vérité, le couple, tout en proposant le portrait d'une femme moderne, complexe, à la marge. Au casting, Sandra Hüller, Antoine Reinartz, Swann Arlaud mais également le jeune Milo Machado-Graner, sont stupéfiants.

En France, le parcours d'Anatomie d'une chute a été partiellement semé d'embûche. Lors de son discours de remerciement après avoir reçu la Palme d'or à Cannes, Justine Triet a vertement critiqué la manière dont le gouvernement a "nié de façon choquante" le mouvement contre la réforme des retraites, avant de l'accuser de vouloir "casser l'exception culturelle". Ceci a provoqué une polémique, et hasard ou non, le long-métrage n'a pas été sélectionné par le CNC pour représenter la France à l'Oscar du Meilleur film étranger. En revanche, le film de Justine Triet a connu un très beau succès au box-office, avec plus de 1,5 millions d'entrées en France, et plus de 2 millions à travers le monde. Au total, le film remporte 25 millions de dollars de recette et rentre largement dans ses frais (son budget est estimé à 6,2 millions d'euros).

Le succès d'Anatomie d'une chute a largement dépassé les frontières de la France. Le film de Justine Triet a remporté deux Golden Globes (Meilleur film en langue étrangère et Meilleur scénario original), un BAFTA (meilleur scénario original) mais a aussi été nommé pour cinq Oscars (Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice, Meilleur scénario original, Meilleur montage).

Disponible en streaming sur MyCanal depuis le 24 février, Anatomie d'une chute est diffusé à la télévision ce mardi 27 février, sur Canal+. C'est à partir de 21h10 qu'il sera possible de découvrir la Palme d'or sur la chaîne cryptée par abonnement. Le long-métrage sera suivi par la diffusion d'un documentaire sur l'ascension de Justine Triet, à 23h38.