Après 15 ans d'existence, l'une des meilleures séries policières françaises a pris fin - le dernier épisode a de quoi surprendre

Cela faisait 15 ans que cette série très subtile et soignée divertissait les amateurs de fictions policières. Elle a pris malheureusement fin.

L'une des meilleures fictions policières de la télévision française a tiré sa révérence. Cette succession de téléfilms qui suivait des duos puis trios d'enquêteurs à différentes époques, s'est achevée le 8 mars 2024, avec la diffusion de son ultime épisode, Meurtre au pensionnat sur France 2 et en streaming sur france.tv.

Selon des informations de Télé-Loisirs, la mise à l'arrêt de la série n'est pas liée à ses résultats d'audiences. La productrice Sophie Révil a ainsi expliqué qu'"après quinze années, nous étions un peu à bout de notre inspiration, il faut savoir terminer une série". Malheureusement pour les fans, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie s'est achevé sur un épisode somme toute classique.

Arthur Dupont, qui incarne l'inspecteur Beretta depuis 2021, a en effet confié au média spécialisé dans l'actualité TV qu'aucun autre final pour clore en beauté cette série très populaire n'était prévu. Une déception de plus, sans doute, pour les habitués du programme. Il donne également une autre version sur les raisons de la fin de la série : "France 2 a diminué le budget et Sophie Revil et Escazal (la société de production) n'ont pas voulu faire les choses avec moins d'argent, car cela signifiait perdre en qualité et je trouve qu'ils ont absolument raison. C'est une histoire de gros sous tout ça…"

Les Petits Meurtres d'Agatha Christie étaient très populaires. Le premier épisode, diffusé le 9 janvier 2009, introduisait des enquêtes inspirées des romans de la reine du crime, menées par le commissaire Jean Larosière (Antoine Duléry) et son adjoint Emile Lampion (Marius Colucci) dans les années 1930. A partir de la saison 2, de 2013 à 2020, ce sont les investigations de la journaliste Alice Avril (Blandine Bellavoir), du commissaire Swan Laurence (Samuel Labarthe) et de sa secrétaire Marlène Leroy (Elodie Frenck) dans les années 1950 et 1960 qui ont passionné les spectateurs. De 2021 à 2024, la commissaire Annie Gréco (Émilie Gavois-Kahn), l'inspecteur Max Beretta (Arthur Dupont) et la psychologue Rose Bellecour (Chloé Chaudoye) menaient l'enquête dans les années 1970.

L'audience a toujours été au rendez-vous pour cette série saluée pour son écriture, sa direction d'acteurs mais également ses costumes et ses décors très soignés. La première saison a rassemblé en moyenne 4,66 millions de spectateurs (19% de part d'audience), quand la seconde était suivie en moyenne par 4,43 millions de téléspectateurs (19,3%). Plus critiquée mais toute aussi savoureuse, la saison 3 a rassemblé plus de 5,6 millions de spectateurs à son lancement, mais la diffusion éclatée et les déceptions de certains fans ont eu raison de la popularité de la série, qui n'était plus suivie "que" par 2,7 à 3,8 millions de téléspectateurs sur la fin de sa saison.