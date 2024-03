Au programme TV : vous n'avez probablement pas vu ce très bon film de Christopher Nolan - il est très sous-estimés

Cette semaine, vous pouvez voir à la télévision un superbe film de Christopher Nolan, salué par la critique, qui est pourtant souvent mésestimé dans la filmographie du cinéaste.

Lorsque l'on parle de Christopher Nolan, les films Inception, Interstellar, The Dark Knight ou encore Oppenheimer et Le Prestige viennent naturellement en tête. Mais ce ne sont pas les seules œuvres de sa filmographie. Cette semaine, il est possible de rattraper l'un des longs-métrages les plus sous-estimés du réalisateur britannico-américain. Insomnia est sorti au cinéma en 2002. Il s'agit du troisième long-métrage de Christopher Nolan, sorti après Following, le suiveur (1998) et peu de temps après la claque qu'a été Memento, qui lui a d'ailleurs ouvert les portes d'Hollywood.

Dans ce remake d'un film norvégien d'Erik Skjoldbjaerg sorti en 1997, le public suit un policier désabusé de Los Angeles, envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre sordide d'une adolescente. Il se retrouve rapidement piégé par le tueur. Sa culpabilité et le phénomène du jour polaire (période pendant laquelle le soleil ne se couche pas) l'empêchent de dormir et surtout d'avoir les idées claires. Un véritable casting de stars est réuni dans ce thriller en plein jour. Al Pacino (Le Parrain) incarne le rôle principal face à Hilary Swank (Million Dollar Baby) et le regretté Robin William dans l'un de ses rares rôles dramatiques.

Lors de sa sortie, les critiques d'Insomnia sont globalement très positives : le film obtient la note de 78/100 sur Metacritic, 92% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes et la note presse de 4/5 sur Allociné. Parmi les conquis, citons Télérama, qui lui a donné sa note maximale, quand Ecran Large a estimé à l'époque que "Christopher Nolan démontre qu'il peut signer un film brillant sans forcement s'appuyer sur un roublard gimmick". Avis qui sera maintes fois prouvé par la suite.

Comment expliquer qu'Insomnia soit si souvent oublié dans les œuvres de Christopher Nolan ? D'abord parce que le réalisateur a signé par la suite des blockbusters retentissants qui ont eu tendance à éclipser le travail de ses premières années. Ensuite, parce qu'en tant que thriller, Insomnia se révèle beaucoup plus classique que les autres films du cinéaste, qui reposent souvent sur des concepts forts ou des scénarios complexes. Cela n'empêche pas le troisième film du cinéaste d'être diablement efficace et un incontournable du genre policier. Si vous souhaitez rattraper Insomnia à la télévision, sachez que le film est diffusé ce dimanche 10 mars 2024. C'est sur Arte, à partir de 21h, qu'il est possible de (re)voir ce thriller du réalisateur, récemment auréolé d'un César d'honneur.