Ce jeu vidéo très connu a eu un succès monstre, l'adaptation en série est l'un des immanquables d'Amazon

Ce jeu vidéo ultra-populaire est devenu une série de science-fiction que les amateurs doivent absolument voir.

Les adaptations de jeux vidéo en séries télévisées ont le vent en poupe. Après The Last of Us, c'est un autre classique qui a eu droit à sa relecture en plusieurs épisodes. Pour les fans, mais également pour les autres, c'est l'un des immanquables de la plateforme de streaming d'Amazon de ces dernières années. Le détail de la série est légèrement différente de celle des différents jeux sortis depuis la fin des années 1997, mais elle a tout de même de quoi faire saliver.

L'intrigue se déroule 200 ans après l'apocalypse, alors que deux mondes s'opposent : l'Abri, dans lequel certains des habitants les plus riches sont réfugiés dans des bunkers, et les terres désolées, le monde irradié, particulièrement hostile. En conférence de presse avant la sortie de la première saison, la créatrice Geneva Robertson-Dowret a assuré que la série avait une "tonalité particulière et mélange l'action, la comédie, et l'étrange" à des thématiques "incroyablement novatrices". Pour Jonathan Nolan (Westworld), également à l'origine de cette production, celle-ci "ose regarder le monde en face et évoque la fin du monde avec un certain sens de l'humour".

© JoJo Whilden/Prime Video

Vous l'avez sans doute reconnu, c'est le jeu vidéo Fallout qui est ici adapté pour le petit écran. Depuis 1997, cette série de jeux vidéo RPG est très populaire sur PC. Plusieurs épisodes sont sorties ces 20 dernières années, dont l'immanquable Fallout 3 (2004) et le dernier, Fallout 76, datant de 2018. Cette saga de jeux vidéo prend pour décors les Etats-Unis ravagés par une guerre nucléaire mondiale, qui a vu l'apparition de créatures mutantes.

Pour adapter Fallout en séries, les showrunneurs (dont Jonathan Nolan, à qui l'on doit Westworld, mais aussi Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner) ont choisi de suivre plusieurs personnages : Lucy, une habitante naïve et idéaliste de l'Abri, qui cherche à aller à la surface dans l'espoir de sauver son père ; Maximus, un soldat de la faction de la Confrérie de l'Acier, qui entend faire régner l'ordre dans les terres désolées ; Goule, un chasseur de primes mystérieux qui a réussi à survivre toutes ces années dans ce monde postapocalyptique.

Au casting, ce sont des visages connus du petit et du grand écran que les téléspectateurs pourront reconnaître : Ella Purnell, vue dans Yellowjackets, incarne Lucy, quand Walton Goggins, inoubliable dans Les huit salopards ou la dernière saison de The White Lotus, incarne Goule. Kyle MachLachlan de Twin Peaks et Aron Moten d'Emancipation figurent aussi au casting.

Composée de huit épisodes d'une heure environ, la série Fallout a été un carton sur Prime Video à sa sortie, en avril 2024, devenant l'un des titres les plus regardés de l'histoire de la plateforme, avec 65 millions de spectateurs qui ont vu la série sur ses deux premières semaines de disponibilité. La seconde saison débute sa diffusion le 17 décembre 2025.