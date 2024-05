Cette nouvelle plateforme de streaming arrive bientôt en France, elle va surclasser toutes les autres

Une nouvelle plateforme de streaming arrive bientôt en France, elle promet de proposer les meilleures séries du moment et de faire mieux que la concurrence.

Enormément d'offres existent en France dans le paysage de l'audiovisuel et du streaming. Entre Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal ou encore Apple TV+ et les sites des chaînes de télévision, il peut être compliqué d'exister. Et pourtant, tous les gros acteurs du secteur ne sont pas encore tous présents en Hexagone. Mais cela changera bientôt, puisqu'une nouvelle plateforme de streaming américaine arrive dans les prochaines semaines sur notre territoire. Et surtout, elle proposera les meilleures séries du moment.

Deux ans après son lancement aux Etats-Unis, Max, fusion de HBO Max et Discovery+, fait enfin son arrivée sur le territoire (ou plutôt les réseaux) français. Une annonce qui ne manquera pas de susciter la curiosité des sériephiles, puisque ce nouveau site de visionnage proposera certaines des meilleures séries du moment, à savoir les programmes de la chaîne américaine "prestige" HBO.

En vrac, le catalogue de Max proposera plusieurs des séries blockbusters du moment : The Last of Us, True Detective : Night Country, Succession, The White Lotus, mais aussi Euphoria et Game of Thrones. Parmi les nouveautés disponibles, citons également The Penguin, spin-off du film Batman avec Robert Pattinson, centré sur le génie de la pègre, incarné par Colin Farrell, ou encore Welcome to Derry (l'adaptation du roman Ça de Stephen King). C'est également sur cette plateforme que l'on peut espérer retrouver à terme House of the Dragon ou la prochaine série Harry Potter. Une aubaine pour les fans qui devaient souscrire à un abonnement à Prime Video mais aussi au pass Warner pour suivre toutes les sorties d'HBO jusqu'à présent.

Trois offres d'abonnement ont déjà été annoncées, dont les prix en France n'ont pas encore été dévoilés. La première proposera une offre à petit prix, mais avec de la publicité incluse. L'abonnement standard, un peu plus cher, se décharge des publicités et permet de profiter de la plateforme sur deux appareils simultanés. L'offre premium enfin est censée offrir la meilleure des expériences avec quatre appareils simultanés, la meilleure résolution possible, et jusqu'à 100 contenus à regarder hors connexion. Une option "sport", qui couvrira le Grand Chelem ou encore les 24 heures du Mans, sera également proposée.

Pour l'heure, la date de sortie de Max en France n'est pas connue. Si plusieurs pays européens et nordiques y auront accès dès le 21 mai, ce ne sera pas le cas de la France. En revanche, le site sera lancé "avant les Jeux olympiques" de Paris, apprend-on dans le communiqué de presse. Avant le 26 juillet donc. Plus que quelques mois à patienter donc avant de binge-watcher de nouveaux contenus pour l'été !