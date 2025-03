C'est le dernier film que Michel Blanc a tourné, cette comédie touchante sort cette semaine

Avant son décès soudain le 3 octobre 2024, Michel Blanc avait tourné dans une comédie saluée. Elle sort enfin sur grand écran.

Le 4 octobre 2024, les Français se réveillaient avec une triste nouvelle : Michel Blanc était décédé la veille des suites de six arrêts cardiaques provoqués par un choc anaphylactique et d'un œdème de Quincke. Tout le monde a pleuré le comédien de 72 ans, à la fois adoré du grand public pour son interprétation de Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés et respecté par ses pairs pour sa palette de jeu variée. Il est d'ailleurs le seul membre du Splendid à avoir remporté un César d'interprétation en 2012 et deux prix au Festival de Cannes.

Avant de mourir, Michel Blanc continuait à tourner. Il a joué pour la dernière fois entre mars et avril 2024, dans une comédie réalisée par Lionel Baier (La voie royale). Dans le dossier de presse du film, le cinéaste se souvient d'ailleurs du comédien, qu'il qualifie de "grand acteur". "S'il y a bien quelqu'un que je ne voulais pas décevoir sur ce film, c'est bien lui". Le long-métrage sort cette semaine en salles.

© Les films du Losange

La Cache raconte à hauteur d'enfant les événements de mai 68. Christophe, 9 ans, est planqué chez ses grands-parents dans l'appartement familial à Paris, aux côtés de ses oncles et de son arrière-grand-mère. Ils ont établi domicile autour d'une mystérieuse "cache", qui va révéler ses secrets et ceux de cette famille. Il s'agit de l'adaptation du roman de Christophe Boltanski, qui s'inspirait de l'histoire vraie de sa famille et avait reçu le Prix Femina en 2015.

Autour de Michel Blanc, plusieurs acteurs français gravitent dans cette comédie : Dominique Reymond, William Lebghil, Aurélien Gabrielli, Liliane Rovère ou encore Ethan Chimienti. La Cache a été présenté en compétition lors du dernier festival de Berlin, où il a reçu les éloges de la critique. Trois Couleurs salue son "ton enlevé", quand Télérama s'est laissé séduire par cette "chronique familiale lumineuse", "subtil mélange d'enchantement et de gravité".

La Cache sort au cinéma ce mercredi 19 mars 2025. Et s'il s'agit du dernier film dans lequel Michel Blanc a tourné avant son décès brutal, ce n'est pas exactement la dernière fois que le public le retrouvera au cinéma. Son dernier tour de piste aura lieu dans la comédie Le routard, de Philippe Mechelen. Ce dernier long-métrage avec Michel Blanc sort au cinéma le 2 avril.