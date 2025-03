Ce nouveau SUV moins cher que les autres arrive sur nos routes – les familles vont l'adorer

Avec des équipements de qualité et un prix attractif, ce nouveau modèle devrait séduire de très nombreux Français.

Il y a des sorties de voitures plus attendues que d'autres. Celle du dernier né de la galaxie Dacia en fait incontestablement partie. Il faut dire que la marque filiale du groupe Renault a depuis longtemps conquis de très nombreux Français avec ses modèles abordables. Pas que les Français d'ailleurs, le constructeur roumain peut en effet s'enorgueillir de fabriquer la voiture qui s'est le plus vendue en Europe l'année dernière. 270 000 Dacia Sandero neuves se sont écoulées sur le vieux continent en 2024, c'est mieux que la Renault Clio et que l'indémodable Golf de Volkswagen.

L'arrivée imminente sur nos routes – normalement à partir du mois de juin – d'un tout nouveau modèle de la marque est donc particulièrement scrutée. Mode oblige, Dacia prépare depuis plusieurs années un nouveau SUV, lequel viendra se placer aux côtés des populaires Duster, dont la troisième génération a vu le jour l'an dernier, et Jogger. Présenté à Paris lors du dernier Mondial de l'Auto, le Bigster va venir se placer tout en haut de la gamme Dacia. Comme son nom l'indique, il sera le plus grand des trois SUV. Long de 4m57, soit 23 centimètres de plus que le Duster, le Bigster se veut plus spacieux, même s'il ne pourra pas accueillir 7 passagers comme le Jogger.

© DACIA

Décliné en essence micro-hybride, en GPL, avec pour la première fois l'apport d'une petite batterie électrique de 48 volts, et en full hybrid, animé par un moteur de 1.8 litre et une puissance de 155 chevaux, le Bigster incarne la montée en gamme de Dacia. Écran tactile de 10 pouces, tableau de bord numérique, caméra de recul, signature lumineuse à LED, climatisation manuelle, jantes en alliage de 17 pouces de série dès le premier niveau de finition (Essential), le temps où la firme roumaine produisait à la chaîne des véhicules "low-cost" est définitivement révolu. Et avec la possibilité d'avoir un toit ouvrant panoramique, un hayon motorisé ou le régulateur de vitesse adaptatif sur les finitions les plus hautes - Extreme et Journey –, le Bigster n'a rien à envier à la concurrence.

Ce serait même plutôt l'inverse, car niveau tarifs Dacia reste très en dessous des prix du marché. Bien sûr, la marque s'est embourgeoisée, le Bigster est d'ailleurs le premier véhicule du fabricant roumain à casser la barre symbolique des 30 000 euros (jusqu'à 31 700 euros sur les finitions hautes de l'hybrid 155). Le prix d'appel du nouveau SUV se situe juste sous les 25 000 euros (24 990 euros avec le moteur essence/GPL micro-hybride).

Même si elles démarrent avec des motorisations différentes et plus puissantes, les entrées de gamme des concurrents français du Bigster, que ce soit l'Austral, le 3008 ou le C5 Aircross, coûtent beaucoup plus cher. Comptez 36 600 euros pour la Renault, 37 900 pour la Citroën et 38 990 pour la Peugeot. Un écart de prix que les clients ne manqueront pas de remarquer.