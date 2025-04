Préparez vos mouchoirs : ce film déchirant disponible sur Netflix va vous faire pleurer à coup sûr

Netflix a mis en ligne un drame bouleversant sorti en 2016. On vous met au défi de ne pas être ému devant ce film.

Vous en avez marre d'enchainer les programmes que l'on oublie aussi vite qu'on les a vus ? Vous souhaitez découvrir un film qui vous marque au point de vous rester en tête ? Cette semaine, on vous propose de visionner un drame intense, qui a de grandes chances de vous faire pleurer. Salué par la critique et lauréat de deux Oscars, c'est un long-métrage qui vaut la peine d'être vu.

Réalisé par Kenneth Lonergan, ce film se déroule dans une petite ville côtière de l'est des Etats-Unis. A la mort de son frère, un homme traumatisé par un drame familial doit s'occuper de son neveu du jour au lendemain. Mais son traumatisme passé, qui l'a séparé de sa femme et éloigné de sa communauté, vient l'empêcher de gérer correctement ce nouveau quotidien. Au casting, on retrouve Casey Affleck (Gone baby gone), Michelle Williams (Dawson, Le secret de Brokeback Mountain), Lucas Hedges (Lady Bird) et Kyle Chandler (Friday Night Lights).

© Universal Pictures International France / OddLot Entertainment / Pearl Street Films / K Period Media / Middleton Project

Traitant du deuil et des traumatismes qui nous empêchent d'avancer dans la vie, Manchester by the Sea est un film bouleversant qui a reçu des critiques élogieuses à sa sortie, en 2016 : sur Allociné, il décroche la note presse de 4,5/5 et 4,2 de la part du public. Outre-Atlantique, elle s'élève à 97% d'avis positifs recensés sur Rotten Tomatoes. Le long-métrage a d'ailleurs remporté deux Oscars : celui du meilleur acteur pour Casey Affleck (remise de prix entachée par les accusations de harcèlement sexuel dont le comédien faisait l'objet) et celui du meilleur scénario original.

Ce qui est certain en tout cas, c'est que Manchester by the sea n'a laissé personne indifférent. Qualifié de "drame poignant", "magnifique et pudique" par Femme actuelle et de "chef d'oeuvre" par Première, c'est "l'un des meilleurs films de l'année" 2016 selon L'Express. "On sort de ce film intense en ayant envie de serrer ses proches dans ses bras", commente 20 minutes, quand LCI salue "un drame déchirant". Pour Le Figaro, il s'agit même d'un film "d'une richesse et d'une profondeur rares".

Si vous souhaitez découvrir Manchester by the sea, rendez-vous sur Netflix, qui a mis en ligne le film le 30 mars 2025. Les abonnés de la plateforme de streaming Max y ont également accès (donc aussi via MyCanal pour certains abonnements). Et n'oubliez pas de sortir le paquet de mouchoirs, au cas où.