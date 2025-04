En ce moment sur Netflix : voici les 3 séries qu'il ne faut pas rater

Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment ? On vous propose de découvrir ces trois séries Netflix, qui font l'événement sur la plateforme de streaming.

Pas évident de savoir quel programme regarder sur les plateformes de streaming, qui regorgent de séries : si on possède plusieurs abonnements, il faut d'abord éplucher le catalogue de chacun des services pour trouver un bon programme, populaire ou acclamé par la critique. Là aussi, ce n'est pas facile de trouver la série parfaite selon ses goûts, ses envies ou son humeur du moment.

C'est pourquoi on vous propose ci-dessous une sélection de trois titres à regarder en ce moment sur Netflix, qui est l'une des plateformes de streaming avec le plus d'abonnés en France. On vous a sélectionné ci-dessous de nouvelles entrées au catalogue qui, par leur succès ou leur prestige, font figure d'événements en ce moment.

© Niete/Netflix © 2024

1. Un thriller espagnol haletant

Cette série a immédiatement suscité la curiosité des abonnés depuis sa mise en ligne, le 11 avril dernier : El Jardinero est devenu la dernière obsession du moment. Cette mini-série espagnole en six épisodes seulement raconte l'histoire d'Elmer, qui travaille pour sa mère comme tueur à gages. En apparence, ils tiennent une entreprise de jardinage, mais ils tuent pour vivre. D'autant plus qu'Elmer n'est plus capable de ressentir la moindre émotion depuis un accident. Mais alors qu'il se prépare à attaquer sa prochaine victime, une professeure de maternelle du nom de Violeta, il en tombe amoureux. Crimes et romances sont donc au menu de ce programme qui trône dans le top, mais qui est déconseillé aux moins de 16 ans.

2.Un western qui flirte avec la romance

Sortie le 17 avril 2025, la série Nouvelle vie à Ransom Canyon a des accents de telenovelas : amour, deuils, mystères et vengeance, sont au programme de cette fiction qui suit trois dynastiques de "ranchers" qui se battent pour protéger leurs terres. Josh Duhamel y incarne un homme brisé qui a soif de vengeance. L'arrivée d'un mystérieux cowboy vient réveiller des secrets du passé. Au casting, l'acteur de Bébé mode d'emploi et Shotgun wedding donne la réplique à Minka Kelly, James Brolin ou encore Lizzy Greene.

3. Une dystopie anglaise angoissante

Pour terminer cette sélection, on vous recommande un classique : Black Mirror a mis en ligne sa septième saison le 10 avril dernier. Comme le reste de la série, les nouveaux épisodes mettent en scène des histoires inédites (à l'exception de la suite de l'épisode U.S.S. Callister) qui interrogent notre rapport aux nouvelles technologies. Sombre et bouleversante, et parfois franchement dérangeante, la série possède l'avantage indéniable de pouvoir se regarder avec parcimonie : chaque épisode étant indépendant des autres, on peut regarder la série à son rythme !

Dans les prochains jours, d'autres programmes vont venir créer l'événement sur Netflix : You tire sa révérence avec sa cinquième et dernière saison, la série de science-fiction argentine(30 avril) ou encore la série d'animation Astérix et Obélix : le combat des chefs (30 avril).