Isabelle Huppert ne passe pas inaperçue sur le tapis rouge et fait un choix vestimentaire audacieux

Considérée comme l'une des reines du cinéma français, Isabelle Huppert était très visible au Festival de Cannes pour présenter "La femme la plus riche du monde".

Isabelle Huppert est "la femme la plus riche du monde" dans le film du même nom de Thierry Klifa. Adaptation fictive de l'affaire Banier-Bettencourt (les noms sont d'ailleurs changés), La femme la plus riche du monde décrit la relation complexe entre une femme d'affaires milliardaires et un photographe écrivain. Ce long-métrage, qui réunit également Laurent Lafitte, Marina Foïs et Raphaël Personnaz, était projeté en avant-première au Festival de Cannes le dimanche 18 mai au soir.

Qui dit projection à Cannes, dit tapis rouge, même pour les films qui ne sont pas en compétition. C'est pourquoi l'équipe de La femme la plus riche du monde a pu être aperçue dans la soirée sur le tapis rouge. Si le noir et la sobriété étaient de rigueur pour l'ensemble des artistes qui ont monté les marches, Isabelle Huppert s'est démarquée de ses comparses.

Impossible de manquer Isabelle Huppert avec sa robe verte au milieu des smokings. © JP PARIENTE/SIPA (publiée le 19/05/2025)

L'actrice française de 72 ans ans, considérée comme la meilleure de sa génération, n'a pas suivi le dress code sombre qui semblait être celui de l'équipe et a plutôt opté pour une robe Balenciaga d'un vert fluo lorgnant sur le jaune. Résultat : on ne voyait qu'Isabelle Huppert sur le tapis rouge, et c'est plutôt une bonne chose.

Pour l'anecdote d'ailleurs, un accident de robe a failli se produire lors de cette même montée des marches. En posant avec Marina Foïs, interprète de sa fille dans La femme la plus riche du monde, Isabelle Huppert accroché involontairement les franges très fines de sa robe aux sequins de la robe de sa collègue. La scène s'est ensuite reproduite, avec les boutons de la veste de Laurent Lafitte cette fois. Le drame a, heureusement, été évité grâce à l'intervention du réalisateur, qui a libéré son actrice pour lui permettre de monter le tapis rouge en toute tranquillité. On n'était pas loin d'un vrai fashion faux pas !