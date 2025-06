Cette nouvelle série inspirée d'une histoire vraie est n°1 du top de Netflix

Une nouvelle série sortie il y a quelques jours est devenue n°1 à travers le monde sur la plateforme de streaming et divertit les abonnés.

Chaque semaine, les nouveautés de Netflix sont suivies de près. Alors qu'une nouvelle série espagnole à la Elite fait son entrée dans le catalogue et que la plateforme de streaming se prépare au retour de Squid Game, un soap familial suscite la curiosité. Selon les données de Flixpatrol, site qui suit les classements quotidiens des différentes plateformes de streaming, cette nouvelle série de Netflix est n°1 à travers le monde depuis sa sortie, le 19 juin dernier.

En France, la tendance est similaire, puisque la série a trôné en tête du top 10 quotidien juste après sa sortie et pendant plusieurs jours. Sur les réseaux sociaux, les abonnés (anglophones surtout) se disent conquis par ce nouveau programme. En revanche, la critique française se révèle plus réservée.

The Waterfront est la dernière série de Kevin Williamson, showrunner à qui l'on doit, entre autres, Dawson ou Vampire Diaries. Il s'inspire ici de faits réels qui se sont déroulés durant son enfance pour raconter l'histoire de la famille Buckley, qui a régné sur une ville côtière de Caroline du Nord pendant des décennies et s'est enrichie grâce à l'industrie de la pêche. Mais lorsque le patriarche fait deux crises cardiaques, son empire commence à s'effriter, poussant sa femme et son fils à reprendre les rênes. En parallèle, sa fille, ancienne toxicomane, fait son retour et risque de compromettre l'avenir de sa famille.

Sur les réseaux sociaux, les abonnés de Netflix ne manquent pas de louer les qualités de cette série sur une famille prête à tout pour conserver son héritage, portée par Holt McCallany (Mindhunter), Maria Bello (Coyote Girls), Jack Weary (Animal Kingdom) et Melissa Benoist (Glee, Supergirl). "C'est une série intense, intrigante et rythmée", écrit un utilisateur du réseau social X. La série est louée par une autre pour son "écriture brillante, son casting phénoménal et des plots twists qui [l]'ont laissée bouche bée". Enfin, beaucoup saluent l'actrice Melissa Benoist, qui incarne la très compliquée Bree dans la série. Les actions de son personnage ne manquent pas de susciter plusieurs commentaires des téléspectateurs.

The Waterfront se révèle donc une série idéale pour les amateurs de drames familiaux haletants divertissants et sans prise de tête. Si vous aimez Ozark ou Yellowstone, vous voudrez peut-être jeter un oeil à ce programme. Après avoir visionné les 8 épisodes, d'une durée d'une heure chacun environ, beaucoup réclament déjà une saison 2. Mais il faudra attendre de connaître le succès global de la série à travers le monde pour que Netflix se décide à donner au programme une seconde chance, ou non.