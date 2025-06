Cette semaine sur Netflix : on vous conseille de voir cette série pour ne pas être largué à la machine à café

Si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment sur Netflix, on vous recommande l'événement série à ne pas rater.

Depuis l'avènement de Netflix et des plateformes de streaming, les discussions autour de la machine à café tournent beaucoup autour des derniers programmes sortis. Il y a quelques années, pas une semaine ne débutait sans un récapitulatif des temps forts du dernier épisode de Game of Thrones, quand d'autres profitaient de la pause pour débriefer Stranger Things ou The White Lotus (quand ce n'est pas un programme télévisé, comme Koh Lanta ou La Star Ac).

Vous avez donc peut-être vécu ce petit moment de solitude lorsque tous vos collègues réagissent au dernier épisode d'une série... que vous n'avez jamais regardée. C'est pourquoi on vous recommande cette semaine de rattraper en urgence ce programme événement qui a fait son retour sur le site au N rouge : il y a fort à parier que ce soit le sujet de discussion n°1 à la machine à café cette semaine !

© No Ju-han/Netflix

Oui, Netflix a mis en ligne de nouveaux épisodes de Squid Game, six mois après la sortie de sa seconde saison. Et pas n'importe quels épisodes : il s'agit de la troisième et dernière saison de la série coréenne qui avait suscité l'événement à sa sortie en 2021, et la controverse dans les cours d'école. Il faut dire que le pitch est diablement efficace : des personnes en difficulté financière sont invitées à participer à une compétition de survie. Ils doivent jouer à des activités traditionnelles pour enfants, mais qui se révèlent mortelles. Et à la fin, il n'en restera qu'un.

Le succès de Squid Game a été phénoménal. Sa première saison est la plus vue de tous les temps sur Netflix. Avec 265,2 millions de vues, elle fait mieux que d'autres programmes phares, comme Stranger Things, La chronique des Bridgerton, ou Mercredi. Sa seconde saison, qui voit le retour du protagoniste dans le jeu mortel pour le détruire de l'intérieur, a fait un score en-deçà, mais toujours très respectable (192,6 millions des vues). C'est dire que le final mis en ligne depuis le 27 juin sera sûrement le principal sujet de conversation en ce début de semaine.

Nul doute que le final de Squid Game va dominer le top quotidien de Netflix pendant plusieurs semaines, et on vous recommande chaudement de le rattraper rapidement pour ne pas être largué, ou pire, spoilé. Mais peut-être êtes vous déjà à jour ? Dans ce cas, Netflix propose d'autres séries pour occuper ses abonnés : on ne saurait que trop vous conseiller dans ce cas le soap familial The Waterfront, le drame espagnol Olympo, ou encore la dernière saison de Ginny & Georgia.