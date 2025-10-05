"C'est humiliant..." Marion Cotillard a "flanché" en plein tournage sur un grand plateau américain

L'actrice s'est confiée sur son expérience de tournage pour la série américaine "The Morning Show", dont la saison 4 débute le 17 septembre.

Un Oscar de la meilleure actrice, Deux César, Un Golden Globe... La carrière de Marion Cotillard ne connaît presque aucune faute. Révélée dans Taxi, c'est son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme qui lui permet de prouver ses choix artistiques prononcés, tout en jouant sous la direction des plus grands réalisateurs hollywoodiens... sans jamais délaisser le cinéma français.

Ce mercredi 17 septembre, elle prouve une nouvelle fois sa capacité à jouer sur les deux tableaux : elle est à l'affiche du drame fantastique franco-allemand-italien La tour de Glace, présenté à la Berlinale, et apparaît dans la saison 4 de la série américaine The Morning Show. Dans la suite du programme qui dévoile les coulisses d'une chaîne de télévision, elle incarne Céline Dumont, nouvelle recrue d'UBA. La plus américaine des actrices françaises y donne la réplique à des pointures du cinéma US, comme Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon, Billy Crudup, Mark Duplass ou encore Jeremy Irons.

Dans les colonnes de Madame Figaro, Marion Cotillard est revenue sur cette expérience de tournage. "J'aime les nouvelles expériences et plonger dans l'inconnu", confie-t-elle. Si l'actrice a déjà fait plusieurs passages par Hollywood, The Morning Show représente tout de même un nouveau défi.

La comédienne préfère préparer ses personnages en amont afin "de savoir d'où ils partent et où ils vont", mais la série est venue bousculer ses habitudes : seuls quatre épisodes sur les dix étaient écrits au début du tournage, "avec parfois en arrivant le matin sur le plateau, des répliques qui avaient changé", le tout "à un rythme très soutenu dans une langue qui n'est pas [sa] langue maternelle".

Marion Cotillard l'admet, ça "[l']a fait flancher". L'actrice de 49 ans se souvient particulièrement "d'une réplique [qu'elle] n'a jamais réussi à dire". "Dans un contexte où j'étais face à trois cents figurants. C'était carrément... c'est humiliant. Je ne l'avais jamais vécu de ma vie. Je suis tombée du vélo plusieurs fois. Il a fallu que je me relève".

La diffusion de la série s'accompagne ainsi d'une certaine dose d'appréhension pour la comédienne : "Je ne sais pas si je vais réussir à regarder la série tellement j'ai peur." Si l'on a du mal à croire qu'une telle comédienne ait pu connaître une telle difficulté, les fans de The Morning Show vont pouvoir découvrir la prestation de Marion Cotillard dès le 17 septembre 2025. Les épisodes sont mis en ligne sur Apple TV+ à un rythme hebdomadaire.