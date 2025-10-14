Ce thriller futuriste français est "spectaculaire", c'est l'événement de la semaine

Ce blockbuster français très attendu est la plus grosse sortie cinéma de la semaine.

Le cinéma français est souvent synonyme aux comédies et aux drames. A tort : le septième art tricolore propose régulièrement des films de genre ou des blockbusters qui s'écartent des productions traditionnelles. Récemment, on a été habitué à des fresques historiques littéraires, comme Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, mais d'autres genres cinématographiques sont régulièrement explorés. La preuve avec Chien 51, dernier blockbuster français en date flirte du côté du thriller de science-fiction !

Cette adaptation libre du roman de Laurent Gaudé plonge le spectateur dans un futur proche dans lequel Paris a été divisé en trois zones selon les classes sociales. L'intelligence artificielle est globalement utilisée, particulièrement dans la police. Mais lorsque l'inventeur de cette technologie est assassiné, deux policiers que tout opposent sont forcés de collaborer pour mener l'enquête.

L'équipe créative de Chien 51 est composée de figures habituées au box-office français. A commencer par son réalisateur, Cédric Jimenez, qui a déjà signé les thrillers Novembre et Bac Nord. Il retrouve Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos, qu'il avait déjà dirigé dans Bac Nord. Louis Garrel, Romain Duris, Artus et Valéria Bruni Tedeschi complètent la distribution. Autant de stars, pour un film qui se veut spectaculaire. Il a été produit avec un budget impressionnant de 40 millions d'euros.

Alléchant et ambitieux sur le papier, Chien 51 est assurément l'événement cinéma de la semaine. Mais est-il à la hauteur des attentes ? Comme souvent, la critique presse est divisée sur la qualité du long-métrage. Le Parisien salue un thriller d'anticipation "parfois maladroit, mais spectaculaire et vibrant", grâce à son univers "passionnant" et à ses scènes d'actions. La réalisation est "virtuose" selon Télérama et prédit déjà que le long-métrage remportera le César des meilleurs décors.

De son côté, BFM TV qualifie Chien 51 de "film nerveux bien réalisé, mais sans nuance", critiquant la simplification des enjeux politiques et technologiques que propose le scénario. Paris-Match lui donne la note décevante de 2/5 : si les scènes d'action sont "efficaces" et Gilles Lellouche "crédible", mais déplore que l'univers développé dans le film "souffre beaucoup de la comparaison avec [...] Blade Runner et [...] Les Fils de l'homme.

Malgré des critiques relativement mitigées, on ne s'inquiète pas du succès de Chien 51 au box-office : Cédric Jimenez et ses têtes d'affiche sont des habitués des succès au box-office, et la proposition de cinéma originale dans le cinéma français devrait suffire à elle-seule à susciter la curiosité du public. Le thriller d'anticipation est à voir au cinéma à partir du 15 octobre 2025.