Injustement moquée sur son physique, cette actrice est devenue l'un des plus grands noms du cinéma

Cette comédienne a été harcelée en raison de son physique et de son poids au début de sa carrière. Elle est aujourd'hui l'une des actrices les plus renommées d'Hollywood.

Les standards de beauté ont la vie dure, et les actrices sont les premières à en souffrir. Même les plus reconnues ou les plus acclamées peuvent être harcelées au sujet de leur physique de la part du public et de la presse, qu'importe leur travail devant les caméras. Kate Winslet l'a prouvé au début de sa carrière : malgré les succès critiques, elle a longtemps été moquée au sujet de son poids.

Pourtant, sa carrière est impressionnante. Son interprétation dans Raison et sentiments à seulement 21 ans, lui permet de décrocher de premières récompenses, avant que sa renommée n'explose dans Titanic. Elle avait alors 22 ans. Par la suite, ses performances d'actrice sont acclamées et elle devient la plus jeune à cumuler six nominations aux Oscars, jusqu'à remporter celui de la Meilleure actrice en 2009 pour The Reader.

Kate Winslet récompensée pour son rôle dans "Raison et sentiments", en 1996. © PA Photos/ABACA

On aurait pu penser qu'un tel talent aurait pu lui épargner les critiques moqueuses et futiles sur son apparence... Malheureusement non. "Je n'avais pas le corps parfait et je n'entendais que rarement des choses positives à mon égard donc j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau", racontait-elle en 2017 au cours de la conférence WE Day UK.

D'abord "humiliée à l'école" par ses camarades de classe, elle continue à essuyer les moqueries au début de sa carrière et dans la sphère professionnelle. Son professeur de théâtre lui disait qu'elle devait accepter de jouer le rôle de "la grosse", et de nombreux directeurs de casting l'ont érejetée en raison de son apparence. "Aux yeux des gens, j'étais la plus improbable des candidates, et pourtant j'ai été choisie pour jouer Rose", se souvient-elle.

Elle joue dans l'un des plus gros blockbusters de tous les temps et devient du jour au lendemain l'une des plus grandes stars d'Hollywood... Mais même ça, cela n'a pas suffit. En 2022, elle assure dans le podcast Happy Sad Confused que certains fans de Titanic se moquaient en affirmant que Rose était trop grosse pour que Jack puisse survivre à ses côtés sur la porte flottante, qu'importe qu'il y ait eu de la place ou non sur la planche : "Ils étaient si méchants... Pourquoi ? Je n'étais même pas put*** de grosse".

Dans le talk show 60 minutes, Kate Winslet racontait avoir également été moquée sur son poids par des journalistes. L'un d'entre eux lui aurait d'ailleurs dit qu'elle aurait dû porter une robe "deux fois plus large" que celle qu'elle arborait sur le tapis rouge. "C'est absolument épouvantable", a déclaré Kate Winslet en étant de nouveau confrontée aux images, en 2024. Ces moqueries étaient d'ailleurs récurrentes et ont duré des années, mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre son incroyable carrière. Fort heureusement.