Ce pays a porté 13 noms différents, sa dénomination n'a pas arrêté de changer jusqu'en 1945

Le nom d'un pays renvoie souvent à son histoire. Certains ont cependant changé à de nombreuses reprises avant de s'arrêter sur la dénomination actuelle.

En 4000 ans, il peut se passer énormément de rebondissements pour une nation. Un pays a même eu le temps de porter 13 noms différents depuis sa fondation. Ces changements s'expliquent par la tradition et les multiples régimes qu'a connus cet Etat. Lors de la succession d'un roi, par exemple, si le suivant venait d'une autre famille, alors le pays pouvait être rebaptisé. Cela est aussi arrivé lors de soulèvements locaux contre les autorités.

Il s'agit du Vietnam, ou plutôt Việt Nam en langue officielle. Les Viêt désignaient un groupe ethnique qui vivait entre le fleuve Yang-Tsé en Chine actuelle et le nord de l'actuel Vietnam : ils représentent aujourd'hui 86% de la population du pays. A partir du Ve siècle avant J-C, de nombreux Viet se sont installés plus au sud face à l'extension de la civilisation chinoise. Le mot "nam" désigne d'ailleurs le sud. Le peuple s'est alors mêlé à d'autres ethnies et a progressivement développé une identité propre. Vers 200 avant J-C, le royaume a alors pris le nom de Nam Viêt, soit Viet du Sud. Il s'était à l'origine appelé Xích Quỷ sous la première dynastie en 2879 avant J-C. Il a ensuite pris les noms Văn Lang jusqu'en 258 avant J-C et Âu Lạc sous le règne du roi An Duong Vuong.

Le pays a cependant été, en 111 avant J-C, conquis par la dynastie chinoise, marquant le début de mille ans de colonisation : il a alors été renommé Giao Chi. Le nom a brièvement changé pour Lĩnh Nam, mais seulement pendant quelques années ainsi que pour Vạn Xuân. En 618, une nouvelle dynastie chinoise, les Tang, a pris le pouvoir et a souhaité accroitre son influence au Vietnam et a ainsi rebaptisé le pays Annam, signifiant "sud pacifié". Ce nom d'usage a tenu jusqu'au Xe siècle, en changeant tout de même temporairement pour Trần nam.

A la chute de cette dynastie, les Vietnamiens ont décidé de se soulever face à la Chine lors de la bataille navale de Bach Dang en 939 et ont ainsi regagné leur indépendance. Le pays est alors devenu en 1054, sous le roi Ly Thanh Tong, Dai Viet (Grand Viet), un nom gardé jusqu'au début XIXème siècle, malgré de nouveau une petite modification momentanée pour Dại Ngu.

Au XIXe siècle, une guerre civile a éclaté entre deux factions rivales avec au nord les Trinh et au sud les Nguyen. Ces derniers sont sortis victorieux et ont souhaité encore une fois donner une nouvelle dénomination au pays. Après concertation avec l'empereur de Chine, le nom Viêt Nam est ainsi enfin apparu en 1804, étant issu de l'inversion de l'ancien Nam Viet. Il est maintenu jusqu'en 1839 avant de devenir Dại Nam. Avec l'administration coloniale française ensuite, il a fallu attendre jusqu'en 1945 pour que le nom Viêt Nam redevienne officiel. Le 2 septembre de cette année-là, Hô Chi Minh a proclamé l'indépendance de la République démocratique du Viêt Nam.