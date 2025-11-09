Ça passe à la TV : Kad Merad est son parrain, cette réalisatrice a ému le public avec son premier film

Filleule de Kad Merad et fille de son comparse Olivier Baroux, Enya Baroux a fait ses débuts réussis en tant que réalisatrice en 2025.

Enya Baroux, 34 ans, n'était pas totalement étrangère au monde du cinéma avant de se lancer dans la réalisation. Fille de Caroline Dubacq et d'Olivier Baroux (du duo Kad et Olivier et réalisateur des Tuche), elle est également la filleule de Kad Merad et a bercé dans l'univers audiovisuel depuis le plus jeune âge. Après une formation théâtrale et des études à l'Ecole supérieure de la réalisation audiovisuelle, elle travaille comme assistante mise en scène sur le tournage des Tuche 2 et réalise plusieurs courts-métrages. Il faut dire qu'Olivier Baroux a "inculqué des bonnes valeurs de travail" à sa fille, confiait-elle dans l'émission Hot Ones.

On peut également la voir comme actrice dans des films mettant en scène son parrain, comme Mais qui a re-tué Pamela Rose ?, Le Doudou ou Just a Gigolo. Elle a également tenu le premier rôle du Visiteur du futur, avant de s'orienter vers le travail de mise en scène. A 34 ans, elle a présenté son premier film en tant que réalisatrice, en compétition au Festival de l'Alpe d'Huez. Et si la presse est généralement suspicieuse de ceux qu'elle surnomme les "nepo-babies" (les fils de et filles de), la critique et le public ont été conquis par son long-métrage émouvant et drôle.

© © 2025 Bonne Pioche Cinéma / Carnaval Productions / Zinc.

On ira raconte l'histoire de Marie, 80 ans, atteinte d'un cancer incurable. Elle souhaite se rendre en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté, sans révéler la gravité de son état de santé à son fils et sa petite-fille. Avec l'aide de son auxiliaire de vie, chauffeur et complice, ils partent à bord d'un vieux camping-car familial pour Zurich. Au casting, on reconnaît Pierre Lottin (Les Tuche, En fanfare), Hélène Vincent (La vie est un long fleuve tranquille), Juliette Gasquet (Fiasco) et David Ayala (Un triomphe, D'argent et de sang).

La première réalisation d'Enya Baroux a séduit la critique : On ira est "une histoire de famille tordante et grave" pour Le Parisien, tandis que Télérama salue un film qui "parvient à concilier le grave et le burlesque avec une grâce inouïe. Les compliments pleuvent : "un trésor d'humour et de tendresse" (Closer), "un petit bijou de comédie qui touche au cœur" (franceinfo), "une réussite" (Ouest France), "un road-trip aussi hilarant qu'émouvant" (Le Figaro). La preuve qu'au-delà de ses affiliations, Enya Barroux est une jeune réalisatrice à suivre de très près.

Sorti au cinéma en avril 2025, la comédie dramatique On ira d'Enya Baroux est diffusée cette semaine à la télévision. Il faut toutefois un abonnement à Canal+ pour pouvoir le découvrir : la chaîne cryptée le propose à ses utilisateurs le mardi 11 novembre, jour férié, à partir de 21h11.