L'un des plus grands romans français de tous les temps devient un film, le scénariste a fait un choix très surprenant

L'un des chefs d'oeuvre de la littérature française a droit à une nouvelle adaptation singulière avec un parti pris très fort en 2025.

La littérature est l'un des plus gros pourvoyeurs d'inspiration du cinéma. Selon une étude du CNL de juin 2023, un film sur cinq serait une adaptation d'une oeuvre littéraire. On ne compte plus les romans qui sont devenus des longs-métrages ces derniers mois : Running Man ou Marche ou crève côté US, Chien 51 ou L'Etranger pour la France.

Une autre oeuvre majeure hexagonale connaît une réadaptation sur grand écran en novembre : Les Misérables. Tout le monde ou presque a déjà entendu parler de Jean Valjean, Cosette, Fantine et Javert. La grande fresque de Victor Hugo a été adaptée maintes fois au cinéma et à la télévision, avec de grands noms du cinéma attachés au projet. Une nouvelle version est d'ailleurs prévue pour 2026.

En attendant, c'est la version d'Eric Besnard que les spectateurs français peuvent découvrir dès le 19 novembre 2025. Le réalisateur des Choses simples et du Goût des merveilles s'attaque à ce classique, en faisant un choix scénaristique fort : il n'adapte que le tout début des Misérables.

© Warner Bros Pictures

Cette version, sobrement intitulée Jean Valjean, décrit la sortie du bagne du héros du roman. L'idée de ce projet est donc de retracer en un film la métamorphose de ce personnage iconique de la littérature française. Brisé, rejeté de tous, il sombre et erre sans but. Mais lorsqu'il trouve refuge chez un évêque, sa sœur et leur servante, qui font preuve de bonté envers lui, un changement s'opère.

Celui qui était connu sous le matricule 24601 vacille et choisit de devenir Jean Valjean, l'homme bon qui passera sa vie entière à se repentir, alors qu'il est recherché par la justice. Pas de Fantine, de Cosette, de Thénardiers ou de Marius dans la version d'Eric Besnard.

Le casting est d'ailleurs composé de quatre figures majeures : Grégory Gadebois (Les Choses simples, Louise Violet) incarne Jean Valjean, Bernard Campan (Les Trois frères, Le coeur des hommes) est Monseigneur Bienvenu. Alexandra Lamy (Un gars une fille, Louise Violet) et Isabelle Carré (La dégustation, Les émotifs anonymes) complètent la distribution.