Vous aviez peut-être oublié l'un des plus gros cartons de Netflix de tous les temps, une suite est sortie

Ce long-métrage norvégien a réussi l'exploit de se hisser en tête des classements des films non-anglophones les plus vus de Netflix.

Difficile de voir toutes les dernières sorties des plateformes de streaming. Chaque semaine, Netflix et consorts propose à leurs abonnés de nouvelles productions originales à découvrir. Il est donc facile de passer à côté de programmes qui sont pourtant extrêmement populaires. Peut-être avez-vous oublié ce film norvégien, qui est pourtant l'un des plus vus de Netflix de tous les temps ?

Au moment de sa sortie en 2022, personne n'avait pu prédire le succès phénoménal rencontré par Troll. Ce blockbuster réalisé par Roar Uthaug est pourtant devenu le film non anglophone le plus vu de la plateforme de streaming sur les trois premiers mois de son lancement. Le long-métrage cumule 103 millions de vues et reste, depuis trois ans, n°1 des films non-anglophone de Netflix. Il dépasse ainsi Sous la seine, Le cercle des neiges, Nowhere ou The Plateform, mais reste loin derrière tous les films présents au top 10 anglophones de tous les temps (K-Pop Demon Hunters, Red Notice, Carry-On, Don't Look Up...).

Son succès reste non négligeable et les abonnés se sont passionnés de son intrigue fantastique. Troll raconte comment les autorités font appel à une paléontologue intrépide lorsqu'un monstre légendaire se réveille. Son objectif : l'empêcher de semer le chaos sur la planète et de détruire la Terre.

Si vous vous êtes laissés séduire par cet univers, sachez qu'une suite est mise en ligne sur Netflix le 1er décembre 2025. Dans Troll 2, un dangereux troll se réveille pour semer le chaos en Norvège. Nos héros vont devoir se plonger au cœur de l'histoire ancestrale du pays pour empêcher les monstres de faire davantage de ravages...

Si vous avez raté le premier épisode de la franchise Netflix Troll au moment de sa mise en ligne explosive, il n'est pas trop tard pour le rattraper. Le film est toujours disponible sur la plateforme de streaming, il suffit donc d'avoir un abonnement pour pouvoir le visionner. Et depuis le 1er décembre, vous pouvez même enchainer avec sa suite. Il faudra attendre toutefois quelques semaines avant de découvrir si ce second épisode rencontrera le succès du premier.