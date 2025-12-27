Quentin Tarantino, l'insulte qui ne passe pas

Quentin Tarantino n'a pas été tendre contre l'un des comédiens les plus respectés de sa génération. Il l'a taclé plusieurs fois dans une interview.

Quentin Tarantino est un réalisateur acclamé, mais qui ne mâche pas ses mots. Et un comédien en a récemment fait les frais. Invité du Bret Easton Ellis Podcast, le cinéaste à qui l'on doit Pulp Fiction et Kill Bill a dressé la liste des 20 meilleurs films du 21e siècle, selon lui. Il en a profité pour tacler un comédien dont il n'apprécie pas du tout les talents d'acteurs.

Il l'a ainsi traité "d'acteur masculin le plus faible des acteurs hollywoodiens" et de "mec le plus mollasson du monde". "Je ne dis pas qu'il est mauvais", ajoute-t-il. "Je dis qu'il n'existe pas à l'écran." Avant de trancher, catégorique : "Je ne l'aime pas". L'objet de son ire : Paul Dano.

C'est pourtant l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Révélé en adolescent mutique dans Little Miss Sunshine, Paul Dano joue un double rôle dans There will be blood de Paul Thomas Anderson face à Daniel Day Lewis. Il est d'ailleurs nommé au BAFTA pour sa prestation.

Depuis, chacune de ses performances sont remarquées : le comédien de 41 ans a été plébiscité pour son rôle dans Prisoners de Denis Villeneuve, avant de jouer un tortionnaire dans Twelve Years a Slave. A sa filmographie, s'ajoutent le rôle du Sphinx dans The Batman, ou celui du père de Spielberg dans The Fabelmans. Il incarnera bientôt l'un des conseillers de Vladimir Poutine dans Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, qui sort au cinéma le 21 janvier 2026.

On est donc très très loin de parler d'un acteur débutant ou de série B. Mais Quentin Tarantino est catégorique, il ne l'apprécie pas, et en particulier dans There Will Be Blood. Evoquant son classement, le réalisateur assure que le film, qu'il met en cinquième position, "aurait de meilleures chances d'être n°1 ou n°2 s'il n'avait pas un énorme défaut"… et ce défaut, c'est Paul Dano. "C'est un film qui est censé être un face à face mais... Paul Dano, c'est très faible mec. C'est la petite sœur du truc. Il est tellement faible, faible, inintéressant. Austin Butler aurait été merveilleux dans ce rôle. Tu mets Daniel Day-Lewis face à l'acteur masculin le plus faible des acteurs hollywoodiens ? Le mec le plus mollasson du monde ?"

Un avis très loin d'être partagé par d'autres cinéphiles qui n'ont pas manqué de s'emparer des réseaux sociaux pour défendre l'acteur : "L'avis de Tarantino sur Paul Dano est mauvais sur tellement de plans..." écrit un internaute sur X. "Il tient tête avec force à une légende comme DDL (oserais-je dire même meilleur que Leo dans Gangs of New York). Il façonne un personnage riche, mais aussi deux personnages distincts. C'est une grande performance, vraiment." Des goûts et des couleurs, on ne discute pas.