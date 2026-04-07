Cette star a dû verser près de 425 millions de dollars à son ex : c'est encore aujourd'hui le divorce le plus coûteux d'Hollywood

Cette star d'Hollywood a subi un divorce particulièrement coûteux il y a quinze ans.

Les romances se nouent et se dénouent régulièrement à Hollywood, et plusieurs tabloïds se régalent autant du récit de nouvelles histoires d'amour que de celui des séparations tumultueuses. Et sur la colline de Los Angeles, les ruptures peuvent coûter extrêmement cher, surtout si aucun contrat prénuptial n'est signé avant les noces. L'une des stars de cinéma très connue peu en témoigner : son divorce reste, à ce jour, le plus coûteux d'Hollywood.

Mel Gibson en a fait les frais : rompre peut coûter très cher. En 1980, l'acteur américano-irlandais épouse en première noce Robyn Moore. C'était juste avant qu'il ne devienne célèbre pour ses rôles dans L'Arme Fatale ou Braveheart. Sa fortune est à l'époque peu élevée et le couple ne signe pas de contrat prénuptial.

© AFF-USA/Shutterstock/SIPA (publiée le 22/12/2025)

Après 26 ans de vie commune et sept enfants, l'acteur qui fête ses 70 ans le 3 janvier s'est séparé en 2007 de Robyn Moore en raison de "différends irréconciliables", peu de temps après les controverses entourant l'acteur. Avant cela, il avait tourné dans ses plus grands succès et sa fortune était alors estimée à 850 millions de dollars en 2006 selon le Los Angeles Times, à la fois pour sa carrière d'acteur, de réalisateur et de producteur. C'est surtout grâce à La Passion du Christ, oeuvre aussi controversée que lucrative, qu'il fait fortune : ce film seul a rapporté plus de 600 millions de dollars au box-office mondial.

Faute de contrat prénuptial, la loi californienne stipule que tous les bien matrimoniaux acquis pendant le mariage doivent être partagés équitablement. Lors de son divorce, finalisé en 2011, Mel Gibson doit donc verser la moitié de sa fortune, environ 425 millions de dollars, à son ex-épouse. Selon les médias américains, cette somme correspondrait non seulement à des liquidités mais aussi à des biens immobiliers et une part des droits d'auteurs futurs de Mel Gibson.

Depuis ce mariage extrêmement coûteux, Mel Gibson a continué d'avoir un historique amoureux tumultueux. Condamné pour violences conjugales contre Oksana Grigorieva (mère de l'une de ses filles), il a retrouvé l'amour en 2016 avec la cavalière et scénariste Rosalind Ross, de 34 ans sa cadette, avec qui il a eu un fils, son neuvième enfant.