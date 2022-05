Netflix : quels films et séries voir dès le 20 mai 2022 ?

NETFLIX. Quelles sont les nouveautés à découvrir sur la plateforme de streaming cette semaine ? Le point sur le catalogue films et séries de Netflix à partir du 20 mai 2022.

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 9h00] Comme chaque semaine, quelques nouveautés sont à découvrir sur Netflix du 20 au 26 mai 2022. L'événement de la semaine est sans conteste la sortie de la saison 3 de l'anthologie d'animation Love, Death & Robots, ce vendredi 20 mai 2022. Il est également possible de découvrir ce vendredi F*ck l'amour, toujours, un film romantique qui décrit les troubles amoureux de plusieurs couples. La mini-série coréenne Our Blues est également disponible au visionnage dès le 21 mai.

Parmi les autres nouveautés immanquables de la semaine, n'oublions pas la première partie de la saison 4 de Stranger Things, mise en ligne le 27 mai. La semaine dernière, les abonnés ont pu commencer à binge-watcher la saison 3 de Qui a tué Sara, la première saison de La défense Lincoln ou le film Senior Year avec Rebel Wilson. Ci-dessous, retrouvez les films et séries du moment sur la plateforme, le calendrier complet du mois de mai sur Netflix, mais aussi notre sélection des meilleurs films et séries à voir sur la plateforme.

films et séries du moment sur netflix

1er mai 2022 : La Haine, Les Gardiennes, Le Guépard, Le Passé, Hippocrate, Une vie meilleure, Le Sel de la Terre, Avant toi Transformers : the last knight, Les Miller, une famille en herbe, Our idiot brother, Pachamama, Men in Black 3, Peur bleue, Le choc de sTitans

: La Haine, Les Gardiennes, Le Guépard, Le Passé, Hippocrate, Une vie meilleure, Le Sel de la Terre, Avant toi Transformers : the last knight, Les Miller, une famille en herbe, Our idiot brother, Pachamama, Men in Black 3, Peur bleue, Le choc de sTitans 3 mai 2022 : En apnée : traversée sous la glace

En apnée : traversée sous la glace 4 mai 2022 : Trois mètres au-dessus du ciel (saison 3), Panique à la centrale : three miles Island, The Circle (saison 4, un épisode par semaine)

: Trois mètres au-dessus du ciel (saison 3), Panique à la centrale : three miles Island, The Circle (saison 4, un épisode par semaine) 5 mai 2022 : The Pentaverate, Clark (avec Bill Skarsgard) , Wild Babies : petits et sauvages

: The Pentaverate, Clark (avec Bill Skarsgard) , Wild Babies : petits et sauvages 6 mai 2022 : Bienvenidos a Eden, Loin du périph (avec Omar Sy et Laurent Lafitte), Marmaduke, En route pour l'avenir

Bienvenidos a Eden, Loin du périph (avec Omar Sy et Laurent Lafitte), Marmaduke, En route pour l'avenir 10 mai 2022 : Workin' moms (saison 6)

Workin' moms (saison 6) 11 mai 2022 : Notre père à tous

: Notre père à tous 13 mai 2022 : La défense Lincoln, Senior Year (avec Rebel Wilson)

: La défense Lincoln, Senior Year (avec Rebel Wilson) 18 mai 2022 : Qui a tué Sara ? (saison 3), La familia perfecta, Cyber hell : le réseau de l'horreur, Histoire d'amour et d'autisme US

: Qui a tué Sara ? (saison 3), La familia perfecta, Cyber hell : le réseau de l'horreur, Histoire d'amour et d'autisme US 19 mai 2022 : Un accord parfait, Censuré par le meurtre : José Luis Cabezas, Insiders (saison 2)

: Un accord parfait, Censuré par le meurtre : José Luis Cabezas, Insiders (saison 2) 20 mai 2022 : Love, Death & Robots (volume 3), F*ck l'amour, toujours !

: Love, Death & Robots (volume 3), F*ck l'amour, toujours ! 21 mai 2022 : Our Blues

Our Blues 27 mai 2022 : Stranger Things (saison 4 volume 1), Let's dance

: Stranger Things (saison 4 volume 1), Let's dance 28 mai 2022 : Les Veuves

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessus, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessus, retrouvez une sélection des meilleures séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.