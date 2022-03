Netflix : quels films et séries voir du 18 au 24 mars 2022 ?

NETFLIX FILM SERIE. Qu'est-ce qu'il faut regarder cette semaine sur Netflix ? "Drôle", "Contrecoups"... Le calendrier des sorties films et séries dès le vendredi 18 mars 2022.

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 9h00] Netflix fait le plein de nouveautés en cette semaine du 18 mars 2022. La sortie à ne pas rater ce vendredi est sans aucun doute la première saison de Drôle. Cette série sur les coulisses du monde du stand-up est la dernière création de Fanny Herrero, à qui l'on doit Dix pour cent. Il est également possible de découvrir le 18 mars le thriller Contrecoups, avec Jason Segel et Lily Collins, sur un cambriolage qui dégénère, ou encore Black Crab avec Noomi Rapace. La saison 2 de Top Boy, Bien plus qu'un au revoir et Human Ressources sont également à voir ce 18 mars 2022.

La semaine dernière, les abonnés de Netflix ont pu découvrir la saison 4 de Drive to survive, série aussi appelée Formula 1, tout comme le film de science-fiction Adam à travers le temps. Au casting, on retrouve Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ou encore Jennifer Garner. Plus bas, retrouvez les films et séries du moment sur la plateforme mais aussi toutes les nouveautés du mois de mars sur Netflix, mais aussi notre sélection des meilleurs films et séries à voir sur la plateforme.

Parmi les plus importantes nouveautés du mois de mars, citons la saison 2 de La Chronique des Bridgerton (25 mars), Drôle, nouvelle série de la créatrice de Dix pour cent (18 mars), la saison 4 de la série documentaire Formula 1 ou encore le film Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo (11 mars). Le mois se clôturera notamment par la sortie d'un documentaire sur Johnny Hallyday, Johnny par Johnny (29 mars 2022).

1er mars 2022 : The Guardians of Justice, Un bail en enfer, La vie très privée de Monsieur Sim, La reine Margot, Quai d'Orsay, Deux frères, L'Ours, Baywatch : alerte à Malibu, Fighting with my family, LOL, Ted 2, La surface de réparation

: The Guardians of Justice, Un bail en enfer, La vie très privée de Monsieur Sim, La reine Margot, Quai d'Orsay, Deux frères, L'Ours, Baywatch : alerte à Malibu, Fighting with my family, LOL, Ted 2, La surface de réparation 2 mars 2022 : Perdus dans l'Arctique (avec Nikolaj Coster-Waldau), The pirates : à nous le trésor royal

Perdus dans l'Arctique (avec Nikolaj Coster-Waldau), The pirates : à nous le trésor royal 3 mars 2022 : The weekend away, Musclor et les maîtres de l'univers (saison 2), Survivre au paradis : une histoire de famille, Marie Stuart, reine d'Ecosse

: The weekend away, Musclor et les maîtres de l'univers (saison 2), Survivre au paradis : une histoire de famille, Marie Stuart, reine d'Ecosse 4 mars 2022 : Son vrai visage (avec Toni Collette)

: Son vrai visage (avec Toni Collette) 7 mars 2022 : Outlander (saison 6, 1 épisode/semaine)

: Outlander (saison 6, 1 épisode/semaine) 8 mars 2022 : Guide astrologique des coeurs brisés (saison 2), Chip et Patate (saison 3)

Guide astrologique des coeurs brisés (saison 2), Chip et Patate (saison 3) 9 mars 2022 : The Last Kingdom (saison 5), Le journal d'Andy Wahrol (mini-série documentaire)

: The Last Kingdom (saison 5), Le journal d'Andy Wahrol (mini-série documentaire) 11 mars 2022 : Formula 1 : pilotes de leur destin (saison 4), Adam à travers le temps (avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo)

: Formula 1 : pilotes de leur destin (saison 4), Adam à travers le temps (avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo) 15 mars 2022 : Marilyn a les yeux noirs, Team Zenko Go, Insidious, la dernière clé

: Marilyn a les yeux noirs, Team Zenko Go, Insidious, la dernière clé 16 mars 2022 : Bad vegan : arnaque au menu (mini-série documentaire), Collection de films Romy Schneider (La Piscine, Les choses de la vie, César et Rosalie..)

: Bad vegan : arnaque au menu (mini-série documentaire), Collection de films Romy Schneider (La Piscine, Les choses de la vie, César et Rosalie..) 17 mars 2022 : Une amie au poil

: Une amie au poil 18 mars 2022 : Drôle (série française par la créatrice de Dix pour cent), Human ressources, Top boy (saison 2), Contrecoups (avec Jason Segel et Lily Collins), Bien plus qu'un au revoir, Black Crab

: Drôle (série française par la créatrice de Dix pour cent), Human ressources, Top boy (saison 2), Contrecoups (avec Jason Segel et Lily Collins), Bien plus qu'un au revoir, Black Crab 20 mars 2022 : Forcasting Love and Weather

: Forcasting Love and Weather 25 mars 2022 : La Chronique des Bridgerton (saison 2), Transformers : Botbots,

: La Chronique des Bridgerton (saison 2), Transformers : Botbots, 29 mars 2022 : Johnny par Johnny (documentaire)

: Johnny par Johnny (documentaire) 30 mars 2022 : Ne faites confiance à personne, Very Bad Trip 2&3

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessus, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessus, retrouvez une sélection des meilleures séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.