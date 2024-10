Nouveautés Netflix : la liste des séries et des films à voir en octobre

Voici la liste des nouveaux films et des nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Netflix au mois d'octobre.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix au mois d'octobre ? La plateforme de streaming au N rouge met en ligne plusieurs nouveautés ce mois-ci, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Les amateurs de séries vont pouvoir découvrir la troisième saison de Hearstopper (3 octobre) ou l'anime culte Ranma 1/2 (5 octobre). Outer Banks revient également pour la première partie de sa quatrième saison (10 octobre) tout comme la saison 2 de Hellbound (25 octobre) ou de La Diplomate (31 octobre).

Si vous préférez les programmes plus courts à regarder en une série, Netflix propose également de nouveaux films ce mois-ci. Parmi les productions originales, citons Les Loups-garous avec Franck Dubosc et Jean Reno (23 octobre) ou La plateforme 2, suite du film phénomène espagnol (4 octobre). De nouveaux films acquis récompensés en festival ou lors de cérémonies de remise de prix sont également mis en ligne en octobre, comme Everything, everywhere all at once, Julie (en 12 chapitres), Au revoir là-haut ou Adieu les cons. Ci-dessous, retrouvez le calendrier des principales sorties Netflix pour le mois à venir.

Les nouvelles séries

The Rookie : le flic de Los Angeles (saison 4 et 5) : 1er octobre

Love is blind (saison 7) : 2 octobre

Hearstopper (saison 3) : 3 octobre

Ranma 1/2 : 5 octobre

Outer Banks (saison 4 partie 1) : 10 octobre

Tomb Raider : la légende de Lara Croft : 10 octobre

I am a killer (saison 5) : 16 octobre

La défense Lincoln (saison 3) : 17 octobre

Hellbound (saison 2) : 25 octobre

Dernière nuit à Tremor : 25 octobre

La diplomate (saison 2) : 31 octobre

Les nouveautés films

Everything, Everywhere All at Once : 1er octobre

: 1er octobre Un triomphe : 1re octobre

: 1re octobre Made in France : 2 octobre

La plateforme 2 : 4 octobre

Jeu intérieur : 4 octobre

Yo Mama : 5 octobre

La famille Addams : 8 octobre

Les valeurs de la famille Addams : 8 octobre

Le gendre de ma vie : 10 octobre

Soulèvement : 11 octobre

Julie (en 12 chapitres) : 13 octobre

Au revoir là-haut : 15 octobre

Une femme en jeu : 18 octobre

: 18 octobre Adieu les cons : 22 octobre

Loups-garous : 23 octobre

Les traducteurs : 29 octobre

Les déguns 1 et 2 : 30 octobre

Toutes les meilleures séries de Netflix

Tous les meilleurs films de Netflix

Tout savoir sur l'abonnement à Netflix

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.