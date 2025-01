Nouveautés Netflix : les séries et les films qu'il ne faudra pas rater en février 2025

De nouveaux films et de nouvelles séries sont mis en ligne sur la plateforme de streaming en février. Au programme : une série avec Robert de Niro, la fin de Cobra Kai, des retours et des films originaux.

En février, les abonnés de Netflix ne risquent pas de s'ennuyer. La plateforme de streaming proposent de nombreuses nouveautés ce mois-ci pour les amateurs de films ou de séries. L'événement du mois est sans conteste la mise en ligne de Zero Day, thriller politique en six épisodes avec Robert de Niro au casting. C'est le 20 février qu'il faudra se rendre pour la découvrir. Cobra Kai prendra également fin ce mois-ci avec la mise en ligne de la dernière partie de sa sixième saison.

Plusieurs films seront également à découvrir, comme le retour de la saga Cinquante nuances de Grey ou le dernier film Ghibli Le garçon et le héron, dès le 1er février. Un nouveau long-métrage d'animation dérivé de la saga The Witcher, intitulé Les sirènes des abysses, est également à voir le 11 février pour les fans, juste avant de découvrir la comédie française portée par Michèle Laroque Lune de miel avec ma mère. Enfin, le mois s'achèvera le 28 février par la mise en ligne du film d'action français original d'Olivier Marchal, Bastion 36, porté par Victor Belmondo et Yvan Attal. Gladiator, Les Minions et Basic Instinct sont également mis en ligne ce mois-ci. Ci-dessous, retrouvez le calendrier des principales sorties Netflix à venir.

Les nouvelles séries

Apple Cider Vinegar : 6 février 2025

: 6 février 2025 Cassandra : 6 février 2025

A l'ombre des magnolias (saison 4) : 6 février 2025

Meurtres à Are : 6 février 2025

Cobra Kai (saison 6 partie 3) : 13 février 2025

The Exchange (saison 2) : 13 février 2025

Valeria (saison 4) : 14 février 2025

(saison 4) : 14 février 2025 Love is blind (saison 8) : 14 février 2025

Zero Day : 20 février 2025

Full swing (saison 3) : 25 février 2025

La meneuse : 27 février 2025

Toxic Town : 27 février 2025

Les nouveaux films

Cinquante nuances de Grey 1, 2, 3 : 1 er février 2025

2, 3 : 1 février 2025 Le garçon et le héron : 1 er février 2025

février 2025 The Grudge : 1 er février 2025

février 2025 A l'intérieur : 1 er février 2025

février 2025 Flo : 1 er février 2025

février 2025 Baby Bluff : 5 février 2025

Venise n'est pas en Italie : 5 février 2025

Norbit : 6 février 2025

: 6 février 2025 Five nights at Freddy's : 8 février 2025

L'exception à la règle : 10 février 2025

The Witcher : les sirènes des abysses : 11 février 2025

Lune de miel avec ma mère : 12 février 2025

La dolce villa : 13 février 2025

The Blackening : 13 février 2025

Basic Instinct : 14 février 2025

Tout nous sourit : 14 février 2025

Tempête de boulettes géantes : 15 février 2025

Avant que les flammes ne s'éteignent : 15 février 2025

Gladiator : 16 février 2025

Une merveilleuse histoire du temps : 16 février 2025

Moi moche et méchant 1, 2 et 3 : 16 février 2025

Les Minions : 16 février 2025

Uncharted : 16 février 2025

L'or à bout de bras : 18 février 2025

Dans la brume : 19 février 2025

Chien de la casse : 19 février 2025

Le maître du jeu : 22 février 2025

Play : 26 février 2025

Bastion 36 : 28 février 2025

