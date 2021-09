"Disney+ : quelles séries et quels films voir au mois d'octobre ?"

DISNEY +. Nouveau mois, nouvelles entrées au catalogue de Disney+ en France. Comme d'habitude, la plateforme de streaming ajoute de nombreux films et séries pour ses abonnés. On fait le point sur ces nouveautés.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 16h55] Il ne se passe pas une semaine sans que Disney+ n'ajoute pas de contenu supplémentaire à son offre d'abonnement. Au mois d'octobre, la plateforme de streaming par abonnement de Disney s'intéresse à la fête d'Halloween à venir puisque certaines de ses têtes de gondole se mettent au goût du jour. C'est le cas de la saga Star Wars avec notamment LEGO Star Wars : Histoires terrifiantes, court film de 44 minutes à destination des enfants pour s'amuser à se faire peur. On pensera également aux Muppets qui se dirigent vers un manoir hanté en début de mois. Toujours côté frisson, on pourra aussi s'intéresser à Poltergeist mais aussi à The Predator et enfin à La colline a des yeux 2.

1er octobre

LEGO Star Wars : Histoires terrifiantes (Disney+ Originals)

20 ans d'écart

Möbius

6 octobre

Dans les étoiles (Disney+ Originals)

Luz à Osville

Amour fou

De l'amour dans l'air

8 octobre

Muppets Haunted Mansion (Disney+ Originals)

Margaret

Mission Titanic

13 octobre

Reservation Dogs (Star)

De l'autre côté (Disney+ Originals)

The Orville - saisons 1 à 2

Baymax et les Nouveaux Héros - saison 3

15 octobre

Patti Cake$

Poltergeist

Les petits mouchoirs

A l'origine

20 octobre

Les coulisses de Disney

Les Simpson - saison 32

Single Parents - saisons 1 à 2

Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires

The Fosters

L'Amérique inexplorée

22 octobre

The Predator

This Is Not a Love Story

Pyramide

Amour, piments et bossa nova

Les ailes de Patagonie

27 octobre

The Chi - saison 4

American Dad - saison 17

FBI : Duo très spécial - saisons 1 à 6

Bless This Mess - saisons 1 à 2

Jean-Christophe et Winnie

Au-delà des murs

29 octobre

Books of Blood (Disney+ Originals)

La colline a des yeux 2

En 2021, Disney+ a accueilli son sixième univers. Après, Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic, voici Star : un univers audiovisuel dédié aux contenus plus adultes dans lequel on retrouvera une bonne partie du catalogue des productions Fox, studio racheté à prix d'or par Disney. L'arrivée de Star au catalogue signe notamment les ajouts par centaines à son catalogue, dont de grandes sagas (Die Hard, Alien, Predator, La Planète des singes...) et des séries cultes (Alias, Lost, Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, Scrubs, Buffy contre les vampires...) mais aussi de "Star Originals", exclusifs désormais à la plateforme. Dans les faits, il s'agit de séries diffusées l'an dernier sur Hulu aux Etats-Unis et jusqu'ici inédites en France. Pour le lancement de Star, quatre séries exclusives Star sont prévues : Big Sky, une série policière avec Ryan Philippe et Katheryn Winnick, Love, Victor, une série adolescente dérivée du film Love, Simon, Solar Opposites, une série d'animation pour public averti par les créateurs de Rick & Morty et enfin Helstrom, une série à suspense adaptée de comics Marvel.

A noter que, dans la tradition initiée par les exclusivités Disney+, les "Star Originals" ne sont pas disponibles en intégralité sur la plateforme dès leur lancement. Ainsi, il n'est possible de voir que les deux premiers épisodes de Love, Victor, Big Sky, Solar Opposites et Helstrom avant que les autres épisodes ne soient diffusés hebdomadairement. Rappelons que Disney+ met en ligne ses nouveaux contenus chaque vendredi matin.

Une hausse tarifaire

Dès le 23 février 2021, les nouveaux abonnés à Disney+ devront s'acquitter d'un abonnement de 8,99€ par mois (contre 6,99€ par mois précédemment). A l'année, le nouveau tarif est fixé à 89,90€ (contre 69,99€ précédemment). Notez que les abonnés existants ne sont pas encore impactés. Ils verront cependant leur abonnement augmenter, eux aussi, dès le 22 août 2021. Notons que les abonnements groupés tels que Canal+ peut les proposer semblent n'être pas impactés par la hausse tarifaire de Disney+. Après discussion avec un service client du groupe Canal au sujet de l'abonnement Ciné Séries + (qui regroupe Canal, OCS, Disney+ et Netflix), la hausse ne sera pas répercutée (du moins pour l'instant) pour les abonnements existants. Reste désormais à savoir si les futurs abonnements, quant à eux, le seront.

Avec l'ajout de Star à son catalogue, Disney+ étoffe grandement sa plateforme. En effet, la bibliothèque de séries, films et documentaires passe d'environ 500 films et 150 séries à environ 700 films et 200 séries. Il s'agit d'une hausse de +25% du nombre de contenus disponibles. Au-delà du simple aspect quantitatif, notons que bon nombre de ces ajouts permettent d'avoir accès à des films et des séries assez recherchés et qui trouvent désormais une place sur Disney+.

Le nouveau système de contrôle parental

Avec l'ajout de bon nombre de contenus qui ne s'adressent pas à un public familial, cœur de cible de Disney+ à son lancement, la plateforme ajoute un système de contrôle parental plus strict. Les divers contenus disponibles sur Disney+ sont catégorisés selon le public visé (0+, 2+, 6+, 12+, 14+, 16+, 18+). Chaque profil Disney+ devra donc être catégorisé selon les contenus qu'il a envie (ou le droit) de visionner. Objectif : s'assurer que certains contenus ne soient pas accessibles aux plus jeunes. Notez que, si vous ne faites aucune manipulation de votre compte, celui-ci pourra accéder aux contenus catégorisés jusqu'à 14+. En entrant dans l'univers Star, Disney+ vous demandera quels contenus vous souhaitez visionner. Si vous souhaitez accéder à tous les contenus, il faudra simplement sélectionner 18+. Dans le sens inverse, un compte parental peut modifier les accès des profils "enfants" et les protéger de contenus jugés trop sensibles via un code PIN.

Quelle manipulation doit être faite sur Disney+ avant de pouvoir profiter de l'intégralité du catalogue ? Tout d'abord, il faut vous rendre sur l'application Disney+ ou bien la page web de la plateforme et s'y connecter. On vous demandera quelle classification d'âge vous souhaitez adopter. Sachez que seule la classification 18+ vous permet d'accéder à l'intégralité des contenus Disney+ et Star. Si vous n'optez pas pour cette classification, votre compte n'affichera que les contenus 14+ au maximum, il est donc logique que vous n'y voyez pas tous les contenus nouvellement ajoutés.

Quels sont les nouveaux contenus sur Disney+ ?

Que regarder sur Disney+ après l'ajout de Star dans l'abonnement ? C'est évidemment une question qui se pose étant donné le nombre d'ajouts au catalogue. Tout dépendra bien sûr de vos préférences : plutôt séries ? Plutôt films ? La plupart des additions à la bibliothèque sont des films ou des séries déjà bien connus du grand public. Difficile de passer à côté de certaines séries cultes comme 24 heures chrono, Desperate Housewives ou bien Buffy contre les vampires et Prison Break par exemple. Côté films, comment dire non aux saga Die Hard, Alien ou encore La Planète des singes ? Notez également que l'ajout de Star permet enfin l'arrivée de films comme Logan et Deadpool dans le catalogue de Disney+. Ci-dessous, une sélection plus complète des films et séries à voir sur Disney+

Le point sur les futurs projets Star Wars et Marvel sur Disney+

Le 10 décembre 2020, Disney a tenu une conférence virtuelle à destination de ses investisseurs pour dérouler les projets des studios. Cet événement était ainsi propice aux annonces de nouveaux films et séries. Et autant dire que de nombreux contenus originaux vont apparaître sur Disney+ dans les prochains mois et les prochaines années. Lors de cet événement virtuel, Disney a annoncé l'arrivée prochaine de films et séries Star Wars et Marvel sur la plateforme de streaming : un film Star Wars, Rogue Squadron, par la réalisatrice Patty Jenkins Wonder Woman, des séries dérivées de The Mandalorian, un projet de Taika Waititi, une série dérivée de Rogue One, la série Obi-Wan Kenobi, mais aussi un rappel des différents projets Marvel déjà annoncés précédemment qui doivent sortir en salles.

A noter que Disney a également annoncé des films du studio et de Pixar qui sortiront au cinéma : c'est le cas d'un film centré sur Buzz l'Eclair, du film d'animation Encanto, du long-métrage d'animation Luca ou encore de Turning Red. On a également appris que le prochain Indiana Jones sortira au cinéma en juillet 2022. Retrouvez ci-dessous la liste des films et séries qui arriveront prochainement sur Disney+ :

New adventures. New Originals. Endless possibilities. All of these and more are coming exclusively to #DisneyPlus. pic.twitter.com/NMKMz75PdS — Disney+ (@disneyplus) December 11, 2020

Soul, le 25 décembre 2020

Wandavision, le 15 janvier 2021

Raya et le dernier dragon, au cinéma et en payant dès le 5 mars 2021 sur Disney +

Le faucon et le soldat d'hiver (Marvel), 19 mars 2021

La série Loki, mai 2021

Dugs day, série dérivée de Là-haut, à l'automne 2021

Ms Marvel, série Marvel, fin 2021

Star Wars: Visions, 2021

Lighning McQueen and Mater, série dérivée de Cars, à l'automne 2022

Willow, série Lucasfilm avec Warwick Davis, 2022

Les Gardiens de la galaxie - Holiday Special, en 2022

Trois hommes et un couffin, reboot avec Zac Efron, 2022

séries Baymax, Zootopia+, Tiana en 2022

Iwájú, la série, en 2022

Andor, série dérivée Star Wars, en 2022

Vaiana, la série, en 2023

Win or lose, série Pixar, automne 2023

Pinocchio, remake live action par Robert Zemeckis avec Tom Hanks, prochainement sur Disney+

Peter Pan et Wendy, remake live action avec Jude Law, prochainement sur Disney+

Désenchantée, suite d'Enchantée avec Amy Adams, prochainement sur Disney+

Sister Act 3, prochainement sur Disney+

Hocus Pocus 2, prochainement sur Disney+

Tic et tac, film hybride en live action et animé, prochainement sur Disney+

Je suis Groot, série Marvel, prochainement sur Disney+

Armor Wars, série sur War Machine (Marvel), prochainement sur Disney+

Hawkeye, série Marvel, prochainement sur Disney+

Moon Knight, série Marvel, prochainement sur Disney+

Secret invasion, série Marvel sur Nick Fury, prochainement sur Disney+

She Hulk avec Tatiana Maslany, prochainement sur Disney+

Ironheart, prochainement sur Disney+

Obiwan Kenobi, prochainement sur Disney+

Lando, série dérivée Star Wars, prochainement sur Disney+

A Droid Story, prochainement sur Disney+

The Acolyte, prochainement sur Disney+

Star Wars: The Bad Batch, prochainement sur Disney+

Ahsoka, série dérivée de The Mandalorian, prochainement sur Disney+

Rangers of the New Republic, série dérivée de The Mandalorian, prochainement sur Disney+

Tous nos articles sur Disney+

Tout savoir sur Disney+

Dans le cadre de l'arrivée du catalogue Star dans l'offre Disney+, le prix de l'abonnement évolue et passe à 8,99€ par mois (ou 89,90€ par an) à partir du 23 février 2021 pour les nouveaux abonnés. Les abonnés ayant déjà souscrit un abonnement verront, quant à eux, leur facture augmenter à 8,99€ par mois à partir du 22 août 2021.

Si vous avez décidé de souscrire à l'abonnement ou au moins de tester la formule, nous vous conseillons d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour plus d'aisance lors de la phase d'inscription (il n'est pas forcément aisé de faire toute la manœuvre avec la télécommande de son téléviseur). La première chose qu'il faut faire n'est autre que de vous diriger vers la page d'abonnement de Disney+ qui permet de s'abonner. L'inscription est très facile et se fait en plusieurs étapes :

Entrez une adresse mail Acceptez les conditions générales d'abonnement Choisissez un mot de passe sécurisé Choisissez entre la formule mensuelle et la formule annuelle puis entrez vos coordonnées bancaires Vérifiez les données de votre abonnement puis confirmez

Partenaire de Disney+, Canal+ propose à ses abonnés de profiter du nouveau service de streaming par abonnement. Rappelons qu'il est tout de même tout à fait possible de s'abonner seulement à Disney+ via une application séparée mais certains abonnés à Canal ont, quant à eux, droit au catalogue gratuitement. C'est le cas des abonnés engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et aux Pack Ciné Séries qui peuvent profiter de l'abonnement à Disney+. Par ailleurs, pour les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+, Disney+ leur est offert pendant 12 mois. Les futurs abonnés à Canal+ peuvent également bénéficier de Disney+ dans certaines offres à des tarifs préférentiels, jusqu'au 3 juin 2020.

Sachez par ailleurs que Canal+ propose une offre à tarif préférentiel en ce moment : Canal+ et Disney+ dans un même abonnement à 19,90€ par mois au lieu de 26,89€ par mois. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'abonner aux offres Canal+ mais qui souhaitent profiter du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming, il n'y a pas d'obligation : il est possible de bénéficier de Disney+ uniquement grâce à l'application créée spécialement.

Les habitués des offres de streaming par abonnement le savent sans doute : il est souvent possible de profiter de visionnages sur de multiples écrans. Disney+ offre également cette possibilité puisque l'abonnement vous permet de regarder sur quatre écrans différents en simultané. Pratique quand on n'a pas envie de regarder la même chose que les enfants par exemple. Sachez par ailleurs que chaque compte abonné a la possibilité de créer sept profils différents afin de séparer les listes de lecture de chaque membre de la famille.

Pour le lancement français de son service de streaming, Disney propose plus de 500 films et plus de 140 séries, dont 26 créations Disney+ originales, soit moins de contenus que le catalogue américain lancé en novembre 2019. Les amateurs du studio retrouveront notamment tous les grands classiques d'animation de la firme à Mickey, ainsi que la plupart des films Pixar (à l'exception des plus récents) ou encore la saga Star Wars, sans compter l'épisode 8 et 9. La plupart des films produits par Disney, comme Pirate des Caraïbes, Prince of Persia, ou encore plusieurs films Marvel sont aussi disponibles. Pour rappel, Disney a récemment conclu l'acquisition de 21st Century Fox, de ses actifs et de ses capacités de production. Côté contenus originaux, on peut compter sur la série Star Wars inédite The Mandalorian créée par Jon Favreau. Une série High School Musical est aussi visible sur Disney+. Retrouvez le catalogue complet de Disney+. Plus bas dans cet article, retrouvez également une sélection des meilleurs films et des meilleures séries de Disney+, ainsi qu'un classement des productions par âge.

Les films Marvel disponibles sur Disney+

Iron Man

Iron Man 2

Thor

Captain America : First Avenger

Avengers

Iron Man 3

Thor : Le Monde des Ténèbres

Captain America : Le Soldat de l'Hiver

Les Gardiens de la galaxie

Avengers : l'Ere d'Ultron

Ant Man

Captain America : Civil War

Doctor Strange

Les Gardiens de la galaxie 2

Thor Ragnarok

Les films Star Wars disponible sur Disney+

Episode 1 : La Menace Fantôme

Episode 2 : L'Attaque des Clones

Star Wars The Clone Wars

Episode 3 : La Revanche des Sith

Rogue One : a Star Wars Story

Episode 4 : Un Nouvel Espoir

Episode 5 : L'Empire contre-attaque

Episode 6 : Le Retour du Jedi

Episode 7 : Le Réveil de la Force

Quels contenus exclusifs à Disney+ ?

Au lancement en France, Disney+ propose à ses abonnés de découvrir 26 contenus dits "Disney+ Originals" c'est à dire qu'ils sont exclusifs à la plateforme de streaming par abonnement. A l'heure qu'il est, aucun n'a autant d'impact que la série Star Wars The Mandalorian dont quatre épisodes sont déjà disponibles tandis que les quatre derniers seront diffusés tous les vendredis sur Disney+. Sachez par ailleurs qu'une septième et dernière saison de Star Wars Clone Wars est également diffusée en ce moment même sur Disney+. Des films à découvrir en famille sont également proposés, comme Togo avec Willem Dafoe, le remake de La Belle et le clochard, la romance adolescente américaine Stargirl ainsi que Timmy Failure.

Un certain nombre de documentaires sont aussi présents dans le catalogue de Disney+, comme Le Monde selon Jeff Goldblum où l'acteur part à la découverte du monde et des choses qui le passionnent. La série de trois documentaires "Il était une fois les Imagineers" permet aussi d'entrer dans les coulisses des parcs d'attraction Disney et côté documentaires animaliers, on peut aussi regarder Elephants.

Les films qui manquent au catalogue

Avec près de 560 films et 140 séries, Disney+ possède un catalogue qui a de quoi ravir les familles, mais également les fans de Marvel, Pixar ou Star Wars. Toutefois, certains abonnés ont remarqué que les derniers films sortis au cinéma ne se trouvaient pas dans le catalogue français de la nouvelle plateforme de streaming. Où sont passés les productions les plus récentes ? Elles finiront bien par être visible sur Disney+, mais il va falloir faire preuve de patience : la chronologie des médias régit la diffusion des productions cinématographiques en France, et explique que certaines œuvres ne soient pas encore présentes dans le catalogue de la nouvelle plateforme.

Selon cette règle, l'exploitation via un service de vidéo à la demande par abonnement (Disney+, mais aussi Amazon ou encore Netflix) ne peut se faire que 36 mois après la première exploitation, c'est-à-dire la sortie en salles. Pour les films ayant réalisé moins de 100 000 entrées après 4 semaines d'exploitation, le délai est raccourci à 34 mois. C'est pour cela que les films sortis il y a moins de trois ans ne se trouvent pas (encore) sur Disney+, mais certaines productions devraient être disponibles sur la plateforme de streaming d'ici quelques mois. Il va seulement falloir faire preuve de patience.

Pour accéder à Disney+ en France, il suffit de se rendre sur le site officiel de la plateforme ou d'y accéder via les différentes boutiques d'application. A noter que la plateforme de streaming est accessible via smartphones, tablettes, consoles, ordinateurs, téléviseurs connectés, etc. Sur Canal+, Disney+ est accessible via l'application dédiée, MyCanal, ou la chaîne 16.

L'application Disney+ est trouvable sur bon nombre de supports, à commencer par les ordinateurs où elle est accessible directement via navigateur. Elle est aussi téléchargeable sur smartphones et tablettes iOS et Android via l'App Store ou le Google Play Store. Les consoles de jeux Xbox One et Playstation 4 proposent également de visionner des contenus sur Disney+. Enfin, les téléviseurs connectés smart TV ont eux aussi la possibilité de télécharger l'application voire même de l'intégrer à un raccourci sur la page d'accueil.

Profitez des fonctionnalités de Disney+

Nouvelle plateforme, nouvelles habitudes. Disney+ propose un certain nombre de fonctionnalités auxquelles nous ne sommes pas forcément habitués. Parmi celles-ci, l'onglet "Bonus" qui permet aux abonnés de plonger un peu plus en profondeur dans les contenus qu'ils aiment (bandes-annonces, interviews spéciales, making-of...). Autre élément intéressant dans le catalogue de Disney+ : l'organisation des contenus en collections qui permet de filtrer directement vos envies à partir du menu principal. Sachez par ailleurs que si vous cliquez sur l'onglet "Recherche", vous obtiendrez une liste de toutes les collections disponibles (Disney Channel, films et séries de princesses Disney, X-Men, Toy Story, Cars Mickey...).

Par ailleurs, sachez qu'il est possible de créer un total de sept profils par compte abonné à Disney+. Cela permet de créer et de tenir une liste de lecture et de suggestions personnalisées à chacun de ces profils. Dans le menu de création des profils sur Disney+, vous pouvez d'ailleurs activer le mode profil pour enfants ce qui permettra d'afficher une interface ainsi que des contenus adaptés. Dans un profil enfants, Disney+ propose des catégories différentes avec notamment une mise en avant des films et séries liés à Mickey ou aux princesses Disney. Les classiques de l'animation Disney et les dessins animés en général sont présents en nombre tout comme les séries Disney Channel et les courts-métrages produits par Pixar et Disney.

Il est aussi possible de modifier le sous-titrage lors de vos visionnages sur Disney+ pour par exemple augmenter la taille des sous-titres. Une fois la vidéo lancée, cliquez sur la bulle dédiée aux sous-titres en haut à droite de l'écran. Une fois l'écran permettant de choisir la langue de la version ainsi que celle des sous-titres, vous devez cliquer sur la roue crantée en haut à droite de l'écran. Celle-ci vous montre à quoi ressemble les sous-titres à l'heure actuelle. Les options du dessous permettent de modifier aussi bien leur taille que leur police voire même leur fond pour les rendre encore plus visibles.

Meilleurs films et meilleures séries de Disney+

Plus de 500 films et 130 séries sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous trois articles avec des sélections des meilleurs films Disney et des meilleurs films Pixar ainsi qu'un diaporama sur les contenus à ne pas rater pour le lancement de Disney+. Un peu plus bas dans cet article, vous trouverez également une liste des meilleures séries, animées ou nom, à voir dans le catalogue de Disney+ ainsi que les meilleurs films qui ne sont pas des films d'animation Disney ou Pixar à regarder sur la plateforme. Vous retrouverez également dans cette article une sélection des meilleurs programmes de la plateforme classé par âge, de quoi accompagner vos enfants dans la découverte des productions du géant de l'animation. Et de quoi vous aider dans vos premières heures de visionnages sur Disney+ !

Free Solo

Félins

Avatar

Anastasia

Grizzly

Edward aux mains d'argent

Star Wars : l'Empire des Rêves

Maman, j'ai raté l'avion !

Chérie, j'ai rétréci les gosses

Un Amour de Coccinelle

L'Âge de glace

Dans l'ombre de Mary

Waking Sleeping Beauty

Pirates des Caraïbes

Sister Act

La Mélodie du Bonheur

Qui veut la peau de Roger Rabbit ?

The Mandalorian

Il était une fois les Imagineers : les visionnaires Disney

Les Simpson

Le Monde selon Jeff Goldblum

Star Wars The Clone Wars

La Bande à Picsou

Star Wars Rebels

Tic et Tac Les Rangers du Risque

Gargoyles, les anges de la nuit

Agents of SHIELD

La Garde du Roi Lion

Commençons tout d'abord par les enfants de moins de cinq ans. Etant donné qu'il vaut mieux réguler assez strictement leur temps face aux écrans, nous vous proposons une sélection de courts-métrages qui pourraient leur plaire. Tout d'abord, nous vous recommandons la collection "Mickey à travers le temps" qui propose une liste de lecture de tous les courts-métrage dans lesquels se trouvent Mickey depuis les débuts des productions Disney. Ces courts-métrages font en général entre 8 et 10 minutes et sont tous agréables à regarder. On pense notamment à Steamboat Willie, Mickey au Moyen Âge ou encore la série de courts-métrages "Mickey Mouse dans courts-métrages" composée de 5 saisons de petits sketchs de 5-6 minutes. D'autres courts-métrages ont aussi été produits par Pixar, citons par exemple La Luna ou encore Piper et Luxo Jr. Parfait pour occuper les petits pendant quelques minutes devant Disney+.

Entre 6 et 10 ans, il est désormais temps de s'attaquer aux séries et aux longs-métrages ! Chez Disney, les films d'animation sont à privilégier : Vaiana, Le Roi Lion, Le Livre de la jungle, La Reine des neiges, Raiponce... Le choix est grand. En tant que parent, faites simplement attention à la sensibilité des plus petits qui pourraient être impressionnés par des séquences un peu plus sombres ou effrayantes. On pense à des scènes dans des films comme Taram et le chaudron magique, Basile détective privé ou peut-être dans Le Bossu de notre dame. Les films d'animation Pixar sont eux aussi de bonnes idées avec des longs-métrages comme Toy Story, Cars, 1001 pattes, Le Monde de Nemo ou encore Ratatouille et Les Indestructibles. Gardez peut-être Là-Haut pour des enfants un peu plus âgés. Enfin, côté séries, il y a l'embarras du choix avec les séries d'animation de chez Marvel ou encore chez Disney avec par exemple La Bande à Picsou (ancienne et nouvelle version sont disponibles sur Disney+), Docteur la peluche ou bien Tic et Tac les rangers du risque ainsi que Phineas et Ferb.

Entre 10 et 12 ans, on pourra conseiller en plus des films précédemment cités des séries comme Star Wars Rebels et Clone Wars, des documentaires animaliers comme Pingouins, Félins, Eléphants ou encore Géants des mers, mais aussi certains des longs-métrages live-action du catalogue de Disney+ comme La belle et le clochard, Le Livre de la jungle ou Les 101 dalmatiens. A tester également, Chérie, j'ai rétrécie les gosses, George de la jungle. On recommandera également des films comme Anastasia, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Sister Act. Certains films d'action Marvel ou encore les films Star Wars sont aussi tout à fait recommandables pour ces âges là.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A partir de 12 ans, tout le catalogue de Disney+ semble être accessible. Rappelons que l'objectif de la plateforme est justement d'être familiale. C'est donc en famille avec des ados que l'on pourra regarder la série Star Wars The Mandalorian mais aussi les films X-Men du catalogue. Tous les films Marvel sont aussi recommandables à partir de cette tranche d'âge, ce qui permettra donc de profiter de films allant de Captain America à Avengers en passant par Doctor Strange.