Disney+ : quels films et séries ne faudra-t-il pas rater en mai 2025 ?

Quelles sont les nouveautés films et séries à voir ce mois-ci ? On fait le point sur toutes les entrées à voir dans les prochains jours au catalogue.

Disney+ a partagé son calendrier des nouvelles sorties que ses abonnés pourront découvrir en mai 2025. Parmi les nouveautés attendues, citons la nouvelle série d'animation Star Wars : Tales of the Underworld programmée pour le 4 mai. Les enfants et leurs parents seront également ravis de découvrir l'un des derniers films d'animation Disney sorti au cinéma, Wish, le 2 mai en streaming.

Plusieurs séries diffusées sur TF1 ces derniers mois seront également disponibles sur la plateforme de streaming du géant du divertissement : Clem saison 14, Panda, Mademoiselle Holmes ou la saison 21 de Grey's Anatomy.

Si vous préférez l'horreur, pourquoi ne pas découvrir le film Alien : Romulus, mis en ligne le 16 mai. Enfin, si vous préférez les séries plus sombres, pourquoi ne pas découvrir le drame aux relents de thriller Little fires everywhere avec Reese Witherspoon et Kerry Washington ? A moins que vous n'attendiez la suite de la saison 4 d'Abbott Elementary ? Ces deux séries font leur arrivée dans le catalogue ce mois-ci. Ci-dessous, retrouvez toutes les nouveautés du mois sur Disney+, ainsi que toutes les infos à connaître sur la plateforme de streaming.

Lycée Toulouse-Lautrec (Saisons 1 et 2) : 1er mai

Les randonneuses (Saison 1) : 1er mai

Beyblade X (Saison 1 partie 1) : 1er mai

Grey's Anatomy (Saison 21) : 1er mai

Wish : Asha et la bonne étoile : 2 mai

Star Wars: Tales of the underworld : 4 mai

Hamster & Gretel (Saison 2) : 7 mai

Panda (Saisons 1 et 2) : 7 mai

Mademoiselle Holmes (Saisons 1 et 2) : 7 mai

Kun by Agüero : 7 mai

Abbott Elementary (Saison 4 partie 2) : 14 mai

La vie secrète des épouses mormones (Saison 2) : 15 mai

Alien : Romulus : 16 mai

Stanley Tucci : Cuisine à l'italienne : 19 mai

Waverly Place : les nouveaux sorciers (Saison 1 partie 2) : 21 mai

Neuf Puzzles : 21 mai

American Dad (Saison 20) : 22 mai

Une équipe de rêve : 23 mai

Clem (Saison 14) : 26 mai

Tracker (Saison 2 partie 2) : 28 mai

Little Fires Everywhere : 28 mai

Bienvenue à Wrexham (Saison 4) : 29 mai

Adults : 29 mai

Kiff : la légende de l'anneau lumineux (épisode spécial) : 30 mai

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.