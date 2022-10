Film d'horreur : la liste des meilleurs films à voir pour Halloween

MEILLEUR FILM D'HORREUR. Rien de tel pour fêter Halloween dignement que de regarder un ou plusieurs films d'horreur pour se faire peur dans le noir. Qu'ils soient en salles ou disponibles à la maison, les films d'épouvante sont une valeur sûre de la fête d'Halloween. Découvrez notre sélection des meilleurs.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 19h00] Vous célébrez Halloween et vous souhaitez fêter ça dignement en regardant un ou plusieurs films d'horreur ? Il y a de quoi faire et pour tous les goûts dans le genre du cinéma d'épouvante ! Sachez bien sûr que de nombreux longs-métrages d'horreur sont disponibles en salles en ce moment, c'est donc la bonne période pour aller en découvrir dans une salle obscure pour un max de frissons ! Mais il est aussi possible de rester chez soi, de fermer les volets et de s'enfouir sous un plaid pour regarder des films d'horreur en streaming ou en DVD. Peu importe la solution que vous privilégiez pour cette fête d'Halloween 2022, la sélection ci-dessous est faite pour vous !

Quels sont les meilleurs films d'horreur ? Que ce soit pour s'amuser à se faire peur entre amis ou bien frissonner seul dans le noir, rien de tel qu'un bon film à frissons ! Dans la sélection qui suit, nous avons tâché de représenter certains des films d'horreur cultes et indispensables mais aussi quelques films d'horreur récents à ne pas rater. Plus bas, vous pourrez également découvrir certains des films d'horreur qui font l'actualité, au cinéma, en VOD ou en DVD mais aussi ceux que vous pourrez voir sur Netflix, plateforme privilégiée par le public français à l'heure actuelle.

Plus de films d'horreur

Ci-dessous, retrouvez quelques films d'horreur qui ont fait parler d'eux cette année que ce soit dans les salles de cinéma ou même lors de leur diffusion au Programme TV. C'est l'occasion de vous faire toujours plus peur devant vos écrans avec des nouveautés du cinéma d'horreur, toujours aussi prolifique de nos jours !

Super Z avec Julien Courbey , Johan Libéreau , Fabien Ara , Marion Mezadorian , Jo Prestia , Jean-François Galotte Germain, un scientifique connu pour sa folie, effectue des expériences dans son laboratoire. Situé au fond d'une forêt, il effectue tout un tas de manipulations...

Halloween Ends De David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis , Andi Matichak , Rohan Campbell , Will Patton , James Jude Courtney , Omar J Dorsey Poursuivie depuis plusieurs décennies par un mystérieux tueur longtemps inarrêtable, Laurie semble enfin pouvoir reprendre le cours de sa après quatre...

Smile avec Sosie Bacon , Jessie T Usher , Kyle Gallner , Robin Weigert , Caitlin Stasey , Kal Penn Laura, une patiente, se retrouve victime d'un incident violent lors d'une rencontre avec sa psychiatre, le docteur Rose Cotter. A partir de ce moment-là,...

The Retaliators De Michael Lombardi avec Michael Lombardi , Marc Menchaca , Joseph Gatt , Brian O'Halloran , Christine Kelly , Tommy Lee Un pasteur se retrouve sous le choc lorsqu'il découvre que sa fille adorée n'est pas décédée d'un accident mais bien victime d'un assassinat sordide.

Le Bal de l'Enfer De Jessica Thompson avec Nathalie Emmanuel , Thomas Doherty , Alana Boden , Stephanie Corneliussen , Hugh Skinner , Sean Pertwee Suite au décès de sa mère, Evie effectue un test ADN afin de trouver une possible famille. Elle découvre alors l'existence d'un cousin éloigné qui souhaite...

Pour les abonnés à Netflix, sachez que de nombreuses options sont disponibles pour les amateurs de films d'horreur. Citons par exemple Annihilation, film à mi-chemin entre l'horreur et la SF. Vous pourrez aussi y voir Dans les hautes herbes, adaptation d'un roman de Stephen King, le thriller Bird Box ou encore World War Z pour le grand spectacle à base de zombies, American Nightmare 3, Conjuring : les dossiers Warren mais aussi The Thing, tous deux dans notre sélection des plus grands films d'horreur.