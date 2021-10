Film d'horreur : quels sont les meilleurs films à regarder pour Halloween ?

MEILLEUR FILM D'HORREUR. La période d'Halloween est propice au visionnage de films d'horreur. Et les amateurs ont le choix, aussi bien dans les salles obscures que sur les plateformes de VOD. Voici notre sélection.

[Mis à jour le 29 octobre 2021 à 13h04] Amateurs de grands frissons ? Vous appréciez sans doute les films d'horreur qui, au cinéma comme à la maison, réussissent à nous terrifier dans le noir. Impossible de passer la fête d'Halloween sans en regarder au moins un ! Et si l'an dernier nous n'avions pas la possibilité d'aller au cinéma pour regarder un film d'horreur, c'est désormais le cas (moyennant un pass sanitaire valide). On ne saurait que trop vous conseillez d'aller en voir un dans les salles obscures pour une expérience optimale ! Au cinéma en ce moment, on peut citer Halloween Kills, nouvel opus de la saga éponyme dans laquelle Jamie Lee Curtis fait à nouveau face à l'horrible tueur en série Michael Myers. On pourra également aller voir Candyman, nouvelle adaptation du légendaire tueur que l'on appelle en disant cinq fois son nom devant un miroir. Ci-dessous, vous pouvez également trouver une sélection des meilleurs films d'horreur de l'histoire, dont bon nombre d'entre eux sont disponibles sur les plateforme de vidéo par abonnement.

Plus de films d'horreur

Ci-dessous, retrouvez quelques films d'horreur qui ont fait parler d'eux cette année que ce soit dans les salles de cinéma ou même lors de leur diffusion au Programme TV. C'est l'occasion de vous faire toujours plus peur devant vos écrans avec des nouveautés du cinéma d'horreur, toujours aussi prolifique de nos jours !

Affamés De Scott Cooper avec Keri Russell , Jesse Plemons , Scott Haze , Rory Cochrane , Amy Madigan , Jeremy T Thomas Une partie d'un corps est retrouvée dans les bois d'une petite ville minière de l'Oregon, alors que l'autre partie est découverte dans une mine, amenant...

Scream De Matt Bettinelli-Olpin , Tyler Gillett avec Neve Campbell , David Arquette , Marley Shelton , Courteney Cox , Dylan Minnette , Jack Quaid Vingt-cinq ans après les meurtres violents qui ont frappé Woodsboro, un tueur fait de nouveau surface en portant le masque de Ghostface. Une bande d'adolescents...

Halloween Kills De David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis , Judy Greer , Andi Matichak , Anthony Michael Hall , Kyle Richards , Nancy Stephens Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson sont persuadées que le pyschopathe Michael Myers a péri dans l'incendie de leur maison. Hélas...

Candyman De Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen II , Teyonah Parris , Nathan Stewart-Jarrett , Colman Domingo , Kyle Kaminsky , Vanessa Williams L'artiste peintre Anthony McCoy et sa petite amie Cartwright, directrice d'une galerie d'art, emménagent dans un appartement luxueux situé dans Cabrini...

Don't Breathe 2 avec Stephen Lang , Stephanie Arcila , Bobby Schofield , Rocci Williams , Adam Young , Christian Zagia Huit ans après les évènements de "Breathe", Norman Nordstrom, un mystérieux aveugle, se cache dans une cabane isolée. Il a accueilli et élevé Phoenix,...

Pour les abonnés à Netflix, sachez que de nombreuses options sont disponibles pour les amateurs de films d'horreur. Citons par exemple Annihilation, film à mi-chemin entre l'horreur et la SF. Vous pourrez aussi y voir Dans les hautes herbes, adaptation d'un roman de Stephen King, le thriller Bird Box ou encore World War Z pour le grand spectacle à base de zombies, American Nightmare 3, Conjuring : les dossiers Warren mais aussi The Thing, tous deux dans notre sélection des plus grands films d'horreur.