En place : on a vu la saison 2 de la série Netflix, que vaut-elle ? Notre critique

La série "En place" de Jean-Pascal Zadi est de retour sur Netflix pour une saison 2. Mais les nouveaux épisodes sont-ils aussi drôles que les premiers ?

Il est élu président de la République, mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Stéphane Blé fait son retour dans la saison 2 d'En place, sortie ce jeudi sur Netflix. Dans la série portée par Jean-Pascal Zadi, Eric Judor, Benoît Poelvoorde ou encore Marina Foïs, le président élu va devoir réussir à appliquer son programme, tout en évitant les menaces et en réglant ses soucis personnels. Rien de moins.

Comme la première saison sortie en janvier 2023, En place saison 2 réussit encore à allier politique et humour. Ces nouveaux épisodes brossent un portrait de la classe politique française au vitriol, tout en traitant de nombreux sujets de société (le racisme, l'opportunisme politique...). Peut-être moins surprenant et rafraichissant que la première saison, mais toujours aussi efficace.

Les vannes (qui a parfois du mal à trouver l'équilibre entre l'humour potache et dialogues percutants) fusent, la bonhommie de ce président idéaliste et rêveur venu de la société civile continue d'amuser, le casting continue de s'éclater, et on prend plaisir à dévorer les six épisodes de 30 minutes de cette nouvelle saison. Ils sont tous à retrouver sur Netflix.

Synopsis - Stéphane Blé, un éducateur idéaliste, se retrouve propulsé dans la course présidentielle par accident. La série est disponible sur Netflix à partir du 20 janvier 2023. Une saison 2 est prévue prochainement sur la plateforme de streaming.