Slow Horses : Gary Oldman de retour pour la saison 4 de la série d'espionnage à succès d'Apple

La série britannique Slow Horses, portée par l'acteur oscarisé Gary Oldman, fait son retour sur Apple TV+ pour sa quatrième saison.

C'est l'un des programmes phares de cette première semaine de septembre 2024. Slow Horses est de retour sur Apple TV+ pour sa quatrième saison. Le scénario de cette série d'espionnage est basé sur une série de romans Slough House de Mick Herron, une division du MI5 qui met en scène des espions ratés qui tentent de faire leurs preuves après des échecs. Slow Horses est une série idéale pour tous les amateurs de thriller et de polars !

La série compte au casting la star Gary Oldman (JFK, Batman, Harry Potter) que l'on n'avait pas vu au générique d'un épisode de série depuis 2001 et son apparition dans Friends dans le rôle de Richard Crosby, un comédien rencontré par Joey sur le tournage d'un film sur la Première Guerre mondiale.

Il joue ici un haut dignitaire du MI5 tombé en disgrâce tandis que Kristin Scott Thomas, autre star britannique vue dans Quatre mariages et un enterrement (1994) ou encore Le patient anglais (1996), joue une dirigeante brutale du contre-espionnage. Autour d'eux : Jack Lowden (Dunkerque), Saskia Reeves (Nymphomaniac, Luther) et Olivia Cooke (House of the Dragons, Ready Player One). Petite information bonus : le chanteur qui interprète la chanson du générique n'est autre que Mick Jagger !

Quelle est l'intrigue de Slow Horses ?

Dans des bureaux miteux surnommés l'Étable en périphérie de Londres, une équipe d'agents du MI5, menée par leur odieux patron, le célèbre Jackson Lamb, navigue dans le monde trouble de l'espionnage pour défendre l'Angleterre contre des forces ennemies. Bannis du prestigieux siège du MI5, ils espèrent tous réintégrer un poste plus prestigieux.

Quels acteurs au casting de Slow Horses ?

Gary Oldman : Jackson Lamb

Jack Lowden : River Cartwright

Kristen Scott Thomas : Diana Taverner

Saskia Reeves : Catherine Standish

Olivia Cooke : Sidonie " Sid " Baker

Rosalind Eleazar : Louisa Guy

Christopher Chung : Roddy Ho

Steven Waddington : Jed Moody

Dustin Demri-Burns : Min Harper

Paul Higgins : Struan Loy

Où voir Slow Horses en streaming ?

Slow Horses poursuit son développement sur Apple TV+. Vous pouvez rattraper les premières saisons en vous abonnant pour avoir accès à la plateforme de streaming. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois. L'accès à Apple TV+ est également possible si vous êtes abonnés à l'une des offres de Canal+.