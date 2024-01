En moins de 6 heures, ce thriller coréen va passionner les abonnés de Netflix

Netflix propose à ses abonnés de découvrir une mini-série coréenne de six heures qui promet d'être à la fois intrigante et angoissante.

Depuis Kingdom, Squid Game ou All of us are dead, les séries coréennes ont le vent en poupe. Pas étonnant que Netflix mise dessus et en propose à foison pour ses abonnés. La première production venue de Corée du Sud de l'année 2024 est à découvrir dès ce mois de janvier. Les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir la binge-watcher en quelques jours. A la fois mystérieuse, dramatique et angoissante, elle réunit tous les ingrédients (sur le papier du moins) pour faire un carton d'audiences.

Ancestral est un nouveau thriller créé par Sang-Ho Yeon. Et si vous êtes un amateur du cinéma coréen, ce nom ne vous est peut-être pas complètement inconnu puisqu'il est le réalisateur et scénariste du génial Dernier train pour Busan et de sa suite, Peninsula. De quoi attirer l'œil des cinéphiles ou des fans du genre horrifique !

Dans cette mini-série, on suit le parcours de Yun Seo-ha qui hérite des terres et surtout d'un cimetière de sa famille, de la part d'un oncle qu'elle ne connaît pas. Cette nouvelle fait ressurgir un lourd passé familial, d'autant plus qu'un demi-frère inconnu fait subitement son apparition au moment des funérailles. Alors que l'héroïne doit gérer ces chamboulements dans sa vie, des événements surnaturels et inquiétants se produisent en même temps qu'un meurtre étrange.

Sombre et remplie de suspense, Ancestral promet donc de nombreux rebondissements pour les abonnés de Netflix qui découvriront ses six épisodes. Chacun durant un heure environ, la série se regarde en six heures à peine, idéal pour un week-end à ne pas mettre un orteil dehors. Au casting de cette mini-série coréenne, on retrouve l'actrice Hyun-joo Kim qui jouait déjà dans la première saison de Hellbound. Elle incarne la protagoniste, Yun Seo-ha, qui donne la réplique aux comédiens Park Hee-Soon, qui a pu jouer dans Tramway, My name, Monstrum, Byung-eun Park, acteur de la série Kingdom et Kyung-soo Ryu, vu auparavant dans le film Les bonnes étoiles ou dans la première saison de Hellbound.

Notons toutefois qu'Ancestral est déconseillée aux moins de 16 ans par la plateforme de streaming. Celle-ci promet ainsi de la "violence" dans son descriptif de programme ! Présentée comme une mini-série, l'intrigue devrait se conclure et aucune saison 2 ne devrait voir le jour. Idéal pour les abonnés pressés qui souhaitent un divertissement rapide et efficace. Les six épisodes d'Ancestral sont disponibles sur Netflix le 19 janvier 2024.