En 7 épisodes, cette série italienne sulfureuse va surprendre les abonnés de Netflix

Cette série sulfureuse italienne revient sur le parcours d'une star de renommée internationale. Elle peut se regarder sur Netflix en seulement sept heures.

C'est le nouveau biopic événement à découvrir sur Netflix. Sulfureuse et surprenante, cette série italienne en sept épisodes sort cette semaine sur la plateforme de streaming par abonnement. Et autant dire qu'elle pourrait faire sensation auprès des abonnés, d'autant plus qu'elle peut se binge-watcher en seulement 7 heures de visionnage.

Supersex est une série italienne centrée sur la star de films pour adultes Rocco Siffredi. Ce drame en sept épisodes revient sur la carrière de l'acteur qui a plus de 1500 films au compteur, mais également sur sa vie intime et privée. De son enfance à sa famille en passant de sa relation complexe à l'amour, c'est une nouvelle facette de "l'étalon italien" que les internautes vont pouvoir découvrir cette semaine, tout en précisant que l'intrigue est "librement" adaptée de sa vie, avec, certainement, des divergences avec le véritable parcours de l'acteur.

La série est créée et écrite par la scénariste italienne Francesca Manieri, militante féministe connue pour son travail sur We are who we are et L'immensita. Dans un communiqué de presse relayé par Variety, elle précise que la série "est l'histoire d'un homme qui met sept épisodes et 350 minutes avant de dire "je t'aime", avant d'accepter que le démon dans son corps est compatible avec l'amour [...]. Supersex parle de notre présent, parle de nous. Qu'est-ce que cela signifie d'être un homme ? Sommes-nous encore capables de concilier sexualité et affectivité ?".

Pour incarner le rôle principal, dans sa version adulte, c'est Alessandro Borghi qui a relevé le défi. Cet acteur italien de 37 ans a été vu dans la série et le film Suburra, mais également dans le long-métrage Les huit montagnes. Il est à l'affiche de Devils depuis 2020. Rocco Sifredi plus jeune est joué par le comédien Saul Nanni, connu pour avoir joué dans la série Disney Channel Alex & co, mais également dans la comédie romantique Love & Gelato.

Au casting, on reconnaîtra également Jasmine Trinca (elle a joué avant dans Gunaman, Fortunata), mais aussi les actrices Jade Pedri (Arthur, malédiction) et Linda Caridi (dernière nuit à Milan). L'ancienne Miss France Linda Hardy (Demain nous appartient) fait également une apparition dans la série.

Composé de seulement sept épisodes d'une durée d'une heure chacun environ, Supersex est une série qui se binge-watch rapidement. La série est mise en ligne sur la plateforme de streaming Netflix le 6 mars 2024.