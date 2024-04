Loot : la série comique d'Apple TV+ avec Maya Rudolph de retour pour une saison 2

Avec et produite par Maya Rudolph, Loot est une comédie dont la saison 2 est disponible sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

La milliardaire Molly Novak revient pour une saison 2 de ses mésaventures toutes relatives dans Loot, disponible ce 3 avril 2024 sur Apple TV+. Créée par Matt Hubbard (Parks and Recreation) et Alan Yang (Parks and Recreation, Master of None), la série est coproduite par Maya Rudolph également rôle principal, Dave Becky (3 Arts), et Natasha Lyonne et Danielle Renfrew (Animal Pictures).

Dans cette comédie, aux côtés de Maya Rudolph (révélation et habituée du Saturday Night Live, actrice dans Away We Go, Mes meilleures amies) jouent également MJ Rodriguez (American Horror Story : Délicate), Joel Kim Booster (Big Mouth), Ron Funches (Les trolls, L.A. Rush), Nat Faxon (The Descendants) et le Français Olivier Martinez.

Quelle est l'intrigue de Loot ?

Dans la saison 1, suite à son divorce après 20 ans de mariage, Molly Novak choisissait d'investir ses 87 milliards de dollars reçus en compensation dans sa fondation caritative pour se reconnecter à la vraie vie. Dans la saison 2, un an après son divorce, elle s'épanouit à la tête de son organisation mais a fait une croix sur les hommes.

Quels acteurs au casting de Loot ?

Maya Rudolph : Molly Novak

MJ Rodriguez : Sofia

Joel Kim Booster : Nicholas

Ron Funches : Howard

Nat Faxon : Arthur

Meagen Fay : Rhonda

Olivier Martinez : Jean-Pierre Voland

Adam Scott : John Novak

Sarah Adina : Celeste

Gigi Bermingham : Linda

Stephanie Styles : Ainsley

Caitlin Reilly : Jacinda

Kym Whitley : Renee

Où voir Loot en streaming ?

Pour regarder la saison 2 de Loot sur la plateforme Apple TV+, il faut avoir accès à cette plateforme de streaming, et un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois sans engagement. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal ++ qui, pour rappel démarre à partir de 22,99 euros par mois.