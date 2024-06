My Lady Jane : si vous aimez les Bridgerton, cette nouvelle série romantique pourrait vous surprendre

Nouvelle série de Prime Video, "My Lady Jane" revisite le destin tragique de Jane Grey avec une pointe de romantisme et de fantastique.

Si Les Bridgerton vous manquent et que vous êtes à la recherche d'une nouvelle série romantique sans être trop regardant sur la réalité historique, ce nouveau programme de Prime Video est fait pour vous. Ce jeudi 27 juin, la plateforme de streaming d'Amazon lance My Lady Jane, adaptation de la saga littéraire écrite par Cynthia Hand, Brodi Ashton et Jodi Meadows. Transposée en série par l'autrice Gemma Burgess (Brooklyn Girls) au côté de Meredith Glynn (The Boys), la série est réalisé en partie par Jamie Babbit (Only Murders in the Building).

L'uchronie est parfaitement assumée dans cette série qui mêle romance, trame historique et fantastique. My Lady Jane revisite le destin tragique de Jeanne/Jane Grey, surnommée la Reine de neuf jours. Cette dernière a régné un peu plus d'une semaine seulement, dans l'Angleterre de 1553, avant d'être dépossédée de son titre par Marie Ire avant d'être exécutée. Mais s'il en était autrement ?

Amateurs de romances historiques classiques, passez votre chemin, puisque My Lady Jane use de partis pris forts auxquels il convient de suspendre son incrédulité. La série revisite avec humour et une esthétique pop l'histoire de cette figure historique déchue, le tout en ajoutant une bonne dose de romance, un propos féministe parfaitement assumé et aussi plusieurs éléments fantastiques qui peuvent surprendre dans un programme de ce genre.

Dans cette romance uchronique teintée de fantasy, la production a fait le choix de confier les rôles principaux à Emily Bader (Paranormal activity : Next of Min) et Edward Bluemel (Killing Eve). Ils sont entourés de comédiens chevronnés comme Dominic Cooper (Tamara Drewe, Captain America : First Avenger) ou encore Anna Chancellor (Quatre mariages et un enterrement, Pennyworth). L'intégralité des épisodes de la série sont disponibles sur Prime Video.

Quelle est l'intrigue de My Lady Jane ?

Lady Jane Grey fut reine d'Angleterre en juillet 1553 pendant… neuf jours avant d'être chassée par Marie Tudor qui s'empara du trône et ordonna sa décapitation ainsi que celle de son mari Guildford. Mais dans cette version alternative de l'histoire de la royauté anglaise, rien de tout cela n'arrive : Henry VIII ne meurt pas de la tuberculose et Lady Jane et son mari survivent, bien que pourchassés par leurs ennemis envieux.

Quels acteurs au casting de My Lady Jane ?

Emily Bader : Jane Grey

Edward Bluemel : Guildford Dudley

Jordan Peters : Roi Edward

Dominic Cooper : Lord Seymour

Anna Chancellor : Lady Frances Grey

Rob Brydon : Lord Dudley

Jim Broadbent : Duc de Leicester

Abbie Hern : Princesse Bess

Kate O'Flynn : Princesse Mary

Henry Ashton : Stan

Isabelle Brownson : Katherine Grey

Robyn Betteridge : Margaret Grey

Georgia Finnimore : Fanny

Mairéad Tyers

Joe Klocek

Michael Workeye

Où voir My Lady Jane en streaming ?

Pour découvrir les 8 épisodes de My Lady Jane, il faut se rendre sur la plateforme Prime Video, le service de streaming d'Amazon. Souscrire à un abonnement est indispensable pour avoir accès au visionnage de la série. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.