Une nouvelle série Batman est à voir sur Prime Video

Batman : Caped Crusader est une série d'animation retraçant la rencontre du super héro avec les vilains originels de Gotham City. La saison 1 est disponible en streaming sur Prime Video le 1er août 2024.

Batman : Caped Crusader est une série d'animation vintage qui renoue avec les tous premiers comics de Batman, au début des années 1940. Cette série réunit les plus grands spécialistes du héros masqué : elle est réalisée par Bruce Timm (déjà célèbre pour la série d'animation Batman des années 1990), écrite par Ed Brubaker (le comic Gotham Central) et produite par Matt Reeves (The Batman avec Robert Pattinson).

Véritable hommage aux premiers albums de l'homme chauve-souris, cette série se concentrera sur les débuts du célèbre héros, dans un Gotham des années 40 dont l'ambiance est digne d'un film noir. Les dix épisodes de la première saison de Batman : Caped Crusader sont disponibles en streaming le 1er août 2024 sur la plateforme de streaming Prime Video. Une deuxième saison est déjà prévue.

Quel est le synopsis de Batman : Caped Crusader ?

Gotham City, années 1940. La ville corrompue est menacée par de nouveaux criminels. Les citoyens vivent dans la peur. Heureusement, ils peuvent compter sur Batman, le héros masqué dont tout le monde ignore la vraie identité. La croisade solitaire du justicier attire des alliés inattendus au sein de la police et des dirigeants. Mais, en face, les adversaires se multiplient et nouent, eux aussi, des alliances pour neutraliser le Batman.

Quels acteurs pour doubler Batman : Caped Crusader ?

Hamish Linklater (VO) : Bruce Wayne

Bruce Wayne Christina Ricci (VO) : Selina Kyle

Selina Kyle Jamie Chung (VO) : Dr. Harleen Quinzel

Dr. Harleen Quinzel Diedrich Bader (VO) : Harvey Dent

Où voir Batman : Caped Crusader en streaming ?

Les dix épisodes de la saison 1 de Batman : Caped Crusader sont disponibles en streaming sur la plateforme d du géant Amazon, Prime Video, depuis le 1er août 2024. Cette série d'animation est déjà renouvelée pour une deuxième saison, même si aucune date de diffusion n'a encore été annoncée. En attendant, vous pouvez redécouvrir la série d'animation The Batman (2006) et même The Dark Knight et The Dark Knight Rise, les succès de Nolan. Pour ça, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming pour 6,99 euros par mois.