My Lady est un drame judiciaire sorti en 2018 en France. Réalisé par Richard Eyre, le film suit le dilemme d'une magistrate de la Haute Cour (Emma Thompson) chargée de trancher sur un cas délicat : un adolescent refuse de recevoir la transfusion qui pourrait lui sauver la vie. Elle décide de le rencontrer avant de prendre sa décision. Au casting, l'actrice britannique donne la réplique à Stanley Tucci mais également Fionn Whitehead.

Si My Lady raconte un drame judiciaire, il n'est pas directement la transposition à l'écran d'une histoire vraie. Il s'agit de l'adaptation d'un roman de Ian McEwan, à qui l'on doit déjà Reviens-moi (adaptation de son oeuvre Expiation). Cette fois, c'est son oeuvre L'intérêt de l'enfant (The Childen Act en référence à une loi datant de 1989 qui a placé l'intérêt de l'enfant au-dessus de toute considération dans le cas d'un conflit familial) qui est mis à l'écran.

Néanmoins, cela ne signifie pas que My Lady prend toutes les libertés. Ian McEwan a écrit son roman après avoir rencontré des juges au cours d'un dîner, au cours duquel il a également pu lire un ouvrage qui recense les décisions d'un célèbre juge de la cour d'appel, Sir Alan Ward. Dans des propos retranscrits sur le site Allociné, il se souvient qu'"il ne s'agissait pas d'affaires criminelles où il faut décider si un homme est le coupable ou la victime. Rien d'aussi manichéen. C'était simplement des affaires de famille, des accidents du quotidien".

Pour nourrir son film, le réalisateur Richard Eyre et Emma Thompson ont assisté à des audiences de la cour de justice : "c'est une expérience bien plus bouleversante que le pénal, il me semble, racontait le cinéaste. Il n'y a pas de crime, mais un terrible chaos dans des vies quotidiennes où des gens qui se sont aimés se déchirent et cela dure des heures et des jours, durant lesquels on décortique le détail de chaque existence. Le juge doit avoir des nerfs d'acier pour faire face à des sentiments aussi violents…"

