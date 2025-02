Dexter les origines : le spin-off sur Canal+ vaut-il le coup d'œil ?

Plongée dans le passé du tueur en série, le spin-off de Dexter est diffusé sur Canal+ et MyCanal dès le 6 février 2025.

PROGRAMME TV | Les jeudis dès le 6 février 2025. A 21h10 sur Canal+ et en streaming sur MyCanal

Le tueur en série Dexter n'a pas fini d'assassiner à l'écran. Après une première suite de la série acclamée (Dexter : New Blood), et avant de voir le retour de Michael C. Hall dans une nouvelle salve d'épisodes (Dexter : Résurrection), place au spin-off. Les fans découvrent avec Dexter : les origines, diffusé sur Canal++ et MyCanal à partir du 6 février 2025, les premiers meurtres de l'assassin sanguinaire.

Après le décrié Dexter : New Blood, ce prequel renoue-t-il avec les qualités de la série mère ? Dans l'ensemble, la presse ne s'est pas laissée convaincre par cette nouvelle itération du tueur sanguinaire, ici étudiant faisant ses premiers pas dans la police de Miami tout en tentant de maîtriser ses pulsions meurtrières grâce au "code" insufflé par son père. Sur Rotten Tomatoes, agrégateur de critiques anglophones, la série décroche la note de 68% : pas un massacre, mais peut clairement mieux faire. Le public s'est montré plus indulgeant, avec une note de 75% d'avis positifs.

En France, l'écho de la série n'est pas mieux. Le Point Pop déplore une "déclinaison tout à fait inutile d'une formule déjà bien fatiguée", un spin-off qui "n'apporte pas grand chose de neuf" aux fans et aux autres. Le média reprochent également à la série ses ruptures de tons, bienvenue dans Dexter, trop comiques dans Les origines. Pour Les Numériques, ce prequel est à la fois "paresseux et mal raconté", quand Le Monde déplore la "psychologisation à outrance" du protagoniste, "qui laisse peu de place à l'intrigue policière et encore moins à des développements qui auraient pu être intéressants". Les Inrocks ne s'est pas non plus laissé convaincre par ce "prequel poussif" : "s'adressant aux initié·es qu'elle ne manquera pas de décevoir, Dexter : Les Origines a eu comme seul mérite de nous rappeler ce qui nous avait tant séduits dans l'œuvre originale."

Quelques sons de cloches divergent cependant, comme Télé-Loisirs s'est laissé séduire par " la volonté nostalgique de faire plaisir aux fans", la série "ludique et captivante" multipliant les clins d'oeil et les références à l'originale. Pour TV Mag, Dexter : les origines est "plus légère et sarcastique que la série mère" sans oublier les moments d'émotion, notamment dans la relation entre Dexter et son père adoptif ou la rébellion de sa soeur Debra.

Ce qui semble toutefois certain, c'est que ce spin-off permettra aux fans du tueur en série de Miami de patienter encore un peu avant de le retrouver... dans une suite, Dexter : Resurrection, déjà prévue pour 2025 !

Quelle est l'intrigue de Dexter : les origines ?

Plongé dans le coma, Dexter Morgan voit sa vie défiler sous ses yeux. Son esprit replonge en 1991, à Miami. Etudiant en médecine légale, stagiaire au département de police de Miami, il souffre de pulsions meurtrières de plus en plus difficiles à contenir. Il trouve cependant un certain réconfort auprès de son père adoptif, Harry Morgan, qui lui enseigne à repérer et tuer des personnes qui le méritent pour répondre à ses pulsions. Le tout, sans se faire coincer par les autorités.

Quels acteurs au casting de Dexter : les origines ?

Patrick Gibson : Dexter Morgan (jeune)

Christian Slater : Harry Morgan

Molly Brown : Debra Morgan

Christina Milian : Detective Maria LaGuerta

James Martinez : Detectve Angel Batista

Alex Shimizu : Vince Masuka

Reno Wilson : Detective Bobby Watt

Patrick Dempsey : Captain Aaron Spencer

Michael C. Hall : le narrateur/Dexter Morgan

Sarah Michelle Gellar : Tanya Martin

Brittany Allen : Laura Moser

Raquel Justice : Sofia

Aaron Jennings : Clark Sanders

Où voir Dexter : les origines en streaming ?

Diffusé aux Etats-Unis depuis le 13 décembre 2024, Dexter : les origines aura mis quelques semaines avant d'arriver en France. Les épisodes de la série sont programmés dès le 6 février 2025 à la télévision sur Canal+, à un rythme hebdomadaire. Simultanément, il est possible de les découvrir sur la plateforme de streaming de la chaîne cryptée, MyCanal, moyennant un abonnement.