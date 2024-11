Le Bureau des légendes : quatre ans après la fin, la série culte revient pour une suite

Le producteur de la série française portée par Mathieu Kassovitz annonce une suite qui devrait se dérouler en Afrique.

Le bureau des légendes, ce n'est pas tout à fait terminé. Ce mardi 5 novembre, le producteur de la série française culte, Alex Berger, a annoncé un nouveau projet en développement autour de l'intrigue depuis le Salon international du contenu audiovisuel. La série mettant en scène Mathieu Kassovitz dans le rôle de Malotru pourrait avoir une suite.

Intitulés Le bureau en Afrique pour le moment, ces nouveaux épisodes ne sont pour le moment qu'au stade de développement. "Nous avons déjà plusieurs scénarios", a toutefois confirmé Alex Berger ce mardi. Cette suite pourrait donc suivre des agents français travaillant sous une fausse identité sur le continent africain. "La relation de la France, historique, avec les pays ouest-africains, c'est un bon terrain de jeu", a noté le producteur. "La géopolitique de la France pointe plutôt vers l'Afrique, l'après Françafrique, les événements qui se sont produits au Niger, au Burkina ou au Mali, ce sont des choses qui nous intéressent".

Cette suite du Bureau des légendes est en gestation depuis 2021, a également détaillé le producteur. "L'idée c'était de pouvoir laisser suffisamment de temps entre les deux séries, pour ne pas plaquer une suite simple. Je ne pense pas que ce sera une saison six… quoique !" Pour l'heure donc, le projet reste encore flou, tout comme la date d'un éventuel tournage qui n'a pas été partagée.

Un remake américain sort bientôt

Le bureau des légendes s'est achevé en 2020 sur Canal+. Série phare française de ces dernières années, elle suit les aventures d'agents des services secrets français sous couverture à l'étranger, notamment au Moyen-Orient. Si jamais la suite africaine ne voit pas le jour, pas de panique toutefois : l'univers reviendra prochainement à la télévision;.

Un remake américain de dix épisodes, intitulé The Agency, est diffusé aux Etats-Unis le 29 novembre 2024. C'est Michael Fassbender, connu pour ses rôles dans Shame, X-Men ou encore Inglorious Basterds qui jouera le premier rôle, celui d'un agent de la CIA contraint de rentrer à Londres et d'abandonner sa couverture. Il donnera la réplique à Jeffrey Wright (Westworld, The Batman), Richard Gere (Pretty Woman) ou encore Jodie Turner-Smith (Queen and Slim).