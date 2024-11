The Agency : un remake américain du Bureau des légendes avec Michael Fassbender

The Agency est une série américaine et remake de la série Française le bureau des légendes. Les dix premiers épisodes de la série The Agency seront bientôt accessibles en streaming sur Paramount+.

The Agency est une série dramatique américaine d'espionnage dont le scénario vous semblera familier. Il s'agit en effet du remake us de la célèbre série à succès française Le bureau des légendes, créée par Éric Rochant et interprétée par Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudeau, Jean-Pierre Darroussin ou encore Zineb Triki.

Aux commandes du remake, on retrouve Jez Butterworth (Jerusalem, The Ferryman) et John-Henry Butterworth (Ford VS Ferrari) au scénario et George Clooney comme producteur. Éric Rochant et Alex Berger (producteur sur Le bureau des légendes) sont également impliqués dans le développement de cette nouvelle version. Série Showtime accessible via Paramount+, The Agency sortira en France sur Canal+.

Quelle est l'intrigue de The Agency ?

Martian est un agent de la CIA formé pour des missions longues durées. Il peut passer plusieurs années dans la peau d'un autre pour récupérer des informations cruciales. Lorsque Martian est rappelé à Londres après sa dernière mission, l'adaptation à la "vraie vie" est difficile. Martian a du mal à oublier sa fausse identité et quand une ancienne conquête, rencontrée sous couverture, refait surface, l'agent ne résiste pas. Il se lance alors dans une histoire dangereuse et interdite.

Quel casting pour The Agency ?

Michael Fassbender : "Martian"

"Martian" Jodie Turner-Smith : Sami Zahir

Sami Zahir Jeffrey Wright : Henry

Henry Richard Gere : Bosko

Bosko Katherine Waterston : Naomi

Naomi John Magaro : Owen

Owen Hugh Bonneville : James Richardson

Où découvrir The Agency en streaming ?

La série The Agency est diffusée sur le réseau américain Showtime et sur Paramount+. Alors que sa sortie en France est prévue sur Canal+, vous pouvez redécouvrir Le bureau des légendes en souscrivant à l'offre myCANAL dès 19,99 euros par mois (Paramount+ y est inclus), ou directement sur la plateforme de streaming pour 7,99 euros par mois (abonnement standard) ou 10,99 euros par mois.