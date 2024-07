Those About To Die : si vous aimez Gladiator, vous allez adorer cette série épique avec Anthony Hopkins

"Those About To Die" est une série sur les gladiateurs avec Anthony Hopkins dont la sortie est prévue le 19 juillet 2024 sur Amazon Prime Video.

Sans nul doute l'un des évènements de l'été sur Prime Video, l'impressionnante série péplum Those About To Die sort le 19 juillet sur la célèbre plateforme de streaming. Inspirée du livre du même titre de Daniel P. Mannix, cette série en 10 épisodes créée par le scénariste Robert Rodat (Il faut sauver le soldat Ryan) et réalisée par Roland Emmerich (Independence Day, 2012) nous plonge dans un monde où les jeux, la soif de sang, d'argent et de pouvoir dominent.

Those About To Die se déroule dans la Rome antique, où courses de chars et combats de gladiateurs servent à divertir une population romaine de plus en plus violente. Cette série à gros budget (140 millions de dollars) a été tournée dans les célèbres studios romains de Cinecittà et compte le légendaire Anthony Hopkins mais aussi Iwan Rheon (Game of Thrones) ou encore Jojo Macari (Masters of the Air) parmi son casting.

Quelle est l'intrigue de Those About To Die ?

Dans Those About To Die, Anthony Hopkins campe l'empereur Vespasien, qui décide de miser sur les jeux pour contrôler la population d'un empire en expansion. Courses de chars, combats de gladiateurs et autant de divertissements spectaculaires servent donc à maintenir dans le droit chemin les romains, qui s'ennuient et s'adonnent de plus en plus à la violence. La série présente un ensemble de personnages, à la croisée des chemins entre le sport, la politique et les dynasties dans un monde où règne la corruption.

Quels acteurs au casting de Those About To Die ?

Anthony Hopkins : empereur Vespasien

Dimitri Leonidas : Scorpus

Jojo Macari : Domitian Flavianus

Gabriella Pession : Antonia

Iwan Rheon : Tenax

Sara Martins : Cala

Moe Hashim : Kwame

Tom Hughes : Titus Flavianus

Liraz Charhi : Berenice

Jóhannes Haukur Jóhannesson : Viggo

Rupert Penry-Jones : Marsus

Angeliqa Devi : Caltonia

Où voir Those About To Die en streaming ?

Pour vous replonger dans la Rome antique, rendez-vous dès le 19 juillet 2024 sur Prime Video pour découvrir Those About To Die ainsi que les nombreux autres films et séries du catalogue. Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.